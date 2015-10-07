

Suriye sınırında Rusya ile gerilim yaşandı. Gelinen son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?







Bazı kararlar aldık. Silahlı kuvvetlerimize ve bütün birimlerimize, İçişleri Bakanlığımıza gerekli talimatlar verilmiştir. Suriye krizi bir ülke krizi olarak başladı sonra bir bölgesel krize tehdite dönüştü. Bundaki en önemli bir pay Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi olmuştur. Kararlar, Rusya ve Çin tarafından bloke edildi. Yabancı müdahaleye olduğunu karşı olan ülkeler şuanda müdahil oluyorlar. Herkese tehdit olan DEAŞ'a karşı mücadele veriyorlarsa destekleriz. Ama Suriyeli Ilımlı Muhalefete karşı ise DEAŞ'ı güçlendirmiş olur. Bizim sınırlarımıza olan ihlal olan bölgeler DEAŞ'ın olduğu bölgeler değil o zaman şu suali sorarız; Suriye rejimine destek ise burada ne oluyor? Biz Rusya ile dost ve komşu bir ülkeyiz. Sınır güvenliğimiz bağlamında hiçbir şekilde taviz vermeyiz.







Türkiye sınırlarına yakın bir yerde sivil halka karşı bir hareket yapılıyorsa hepimizin oturup konuşması gerekir. Mücadele kime karşı veriliyorsa buna bakmak lazım. Rusya'nın büyükelçisi çağrıldı, bize verilen bilgiler ile alandaki bilgiler kendilerine sunuldu. Bunları Rusya tarafıyla müzakare ediliyoruz. Rusya ile gerilim istemeyiz ama Rusya'nın da dikkat etmesini bekliyoruz.







Bu bir Türkiye- Rus krizi değildir, olmamalıdır. Biz özen gösteriyoruz, Rusya'dan da özen bekliyoruz. NATO'nun da dediği gibi Türkiye hava sahası Nato hava sahasıdır.