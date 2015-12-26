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BAŞBAKAN DAVUTOĞLU, NEÇİRVAN BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ


BAŞBAKAN DAVUTOĞLU, NEÇİRVAN BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Tarih : 26 Aralık 2015, 14:41
Puan Ver : Başbakan Davutoğlu, Neçirvan Barzani İle Görüştü(9/10)10


Başbakan Davutoğlu saat 12.05'te ofise gelirken Neçirvan Barzani ise saat 12.10 sıralarında geldi.Davutoğlu ve Barzani görüşmesine Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi ile Planlama Bakanı Ali Sındi de katıldı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Türkiye ve Kürt bölgesi arasındaki ilişkilerin ve bölgeyi ilgilendiren konuların ele alındığı öğrenildi.








Etiketler: Başbakan  Davutoğlu  Neçirvan  Barzani  İle  Görüştü    haber

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