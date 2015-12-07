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BAŞBAKAN DAVUTOĞLU GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILACAK


BAŞBAKAN DAVUTOĞLU GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILACAK
Tarih : 07 Aralık 2015, 13:08
Puan Ver : Başbakan Davutoğlu Güvenlik Toplantısına Katılacak(5/10)3


Toplantıların gündeminde, Rusya ve Musul olacak. Başbakan Davutoğlu, Rusya konusunda alınacak önlemleri ise yarın partisinin grup toplantısında açıklayacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çankaya Köşkü'nde güvenlik toplantısı yapacak. Güvenlik toplantısının gündeminde, yaşanan Rusya krizi ve Musul olacak. Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki en önemli kentlerden Musul'un yakınına asker sevkinde bulunmuştu.



Davutoğlu, Irak Başbakanı Haydar el Abadi'ye bir mektup göndererek, Başika'da geçtiğimiz Mart ayından bu yana uygulamakta olunan eğitim programı ve burada bulunan kuvvetlerin görev ve faaliyetlerine ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi vermişti. Türkiye'nin Irak'a DAEŞ ile mücadelesinde her türlü desteğin kararlılıkla verileceği ifade edilmişti. Irak Başbakanı Ebadi ise Türkiye'nin 48 saat içinde askerlerini geri çekmemesi halinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gitmek de dahil olmak üzere mümkün olan tüm seçeneklerin kullanılacağını açıklamıştı. Irak'ın kuzeyindeki hava sahası ise, Rusya'nın hava operasyonları nedeniyle 2 gün boyunca uçuşlara kapatıldı.








Etiketler: Başbakan  Davutoğlu  Güvenlik  Toplantısına  Katılacak    haber

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