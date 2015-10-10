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BAŞBAKAN DAVUTOĞLU GÜVENLİK TOPLANTISI YAPTI


BAŞBAKAN DAVUTOĞLU GÜVENLİK TOPLANTISI YAPTI
Tarih : 10 Ekim 2015, 15:52
Puan Ver : Başbakan Davutoğlu Güvenlik Toplantısı Yaptı(0/10)


Ankara'da meydana gelen patlama sonrasında Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında saat 12.30'da Resmi Konut'ta başlayan güvenlik zirvesi sona erdi.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara'da sabah saatlerinde meydan gelen patlamanın ardından Başbakan Davutoğlu başkanlığında Başbakanlık Resmi konutta gerçekleşen toplantı saat 12.30 başladı.



Toplantıya, Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan, Numan Kurtulmuş, Tuğrul Türkeş, İçişleri Bakanı Selami Altınok, Adalet Bakanı Kenan İpek, Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz,  Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, Başbakanlık Başmüşaviri Hatem Ete, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Özer Kontoğlu ile Sağlık Bakanlığından yetkililer katıldı.








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