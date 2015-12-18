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BAŞBAKAN DAVUTOĞLU FACEBOOK'TAN YAPTIĞI CANLI YAYINDA KONUŞTU


BAŞBAKAN DAVUTOĞLU FACEBOOK'TAN YAPTIĞI CANLI YAYINDA KONUŞTU
Tarih : 18 Aralık 2015, 14:45
Puan Ver : Başbakan Davutoğlu Facebook'tan Yaptığı Canlı Yayında Konuştu(6/10)3


Başbakan Ahmet Davutoğlu, facebook hesabından yapılan canlı yayında 1 Kasım seçimlerinde verilen desteğin büyük bir destek olduğunu ifade ederek, “Huzurunuza gelirken bir çok söz vermiştik. Planlarımızdan bahsetmiştik. Geçen hafta yine sizlerin huzurunuza çıktık ve bir haftalık, bir aylık, üç aylık ve bir yıllık eylem planımızı paylaştık. Bizim sözümüz senettir. Biz söz verdiğimiz zaman yaparız. İşte bir hafta geçti ve yine sizin huzurunuzdayım ve sözümüzün senet olduğunu gösterecek bir haftalık yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir hafta önce yapacağız dediğimiz sözlerin hepsini eksiksiz yerine getirdik. Biz hesap makamındayız siz ise bu hesabın takdirini verecek makamdasınız. Bir hafta önce söylemiştim” diyerek gerçekleştirilen çalışmaları tek tek sıraladı.





Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Prensibimiz açık, Vaadimizi vatandaşa hesabımızı Allah'a veririz. Hayırlı Cumalar diliyorum” diyerek konuşmasını bitirdi.

Başbakan'ın bu canlı yayını 3 dakika içinde 17 bin kişi tarafından görüntülenirken 8 bin 426 kişi tarafından beğenildi.








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