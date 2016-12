Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları:







Dünyanın her tarafında alnımız ak daha güçlü Türkiye için çalışıyoruz. Çevremizdeki yangına rağmen verdiğimiz sözleri tutmak için çalışıyoruz. Seçimden önce verdiğimiz sözleri bugün açıklayacağımız eylem planı ile hayata geçiriyoruz.







Temel hedefimiz güçlü bir Türkiye inşa etmektir. Güven duygusunu zedeleyecek hiçbir adım atmayacağız. Seçimden önce verdiğimiz sözleri hayata geçireceğiz.







Bugünden başlayarak yeni bir sayfa açıyoruz. Cumhurbaşkanımız herkersi çetele tutmaya çağırmıştı. Sizlerden verdiğimiz hangi sözü ne zaman gerçekleştirdiğimizi görmenizi istiyoruz. Eylem planımızı milletimizin istekleri doğrultusunda hazırladık.







7 KASIM'DA TÖKEZLEYECEĞİMİZİ SANANLAR







Yüzde 85'i aşan demokratik katılımla dünyaya demokrasi örneği verdi. 1 Kasım'da oluşan demokratik tablo bütün dünyanın demokrasi tecrübesi açısından da manidardır. 7 Haziran seçim sonuçlarına bakarak Türkiye'nin tökezleyeceğini sananlar 1 Kasım'da hakettiği cevabı aldılar. Son bir hafta içinde elde edilen ekonomik müjdeyi paylaşmak isterim. Üçüncü çeyrekte çok güzel ekonomik veriler elde ettik. Ekim ayında sanayi üretimi yüzde 4,6 oranında önemli bir artış gösterdi. Sanayi üretiminde yıllık artış yüzde 14,7 oldu. 1 Kasım seçimleriyle bu büyümenin devam edeceğini görüyoruz. Türkiye ekonomisi 2015'in üçüncü çeyreğinde yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde büyümüştür. Bu büyüme Türkiye ekonomisinin yaklaşık 2 kat veya daha hızlı büyümesi demektir. 2016 ise inşallah çok daha iyi bir yıl olacaktır.







BİR YANDAN ŞEYTAN TAŞLAYIP BİR YANDAN TAVAF







Korkuyu bekleyenler milletin yazdığı destan karşısında aciz kaldılar. Büyük milletimiz büyük düğümü nasıl çözeceğimizi 1 Kasım'da cümle aleme gösterdi. Bugün 78 milyonun huzurundayız. Başkaları suya, kuma yazı yazar, biz ise taşa, kayaya hiç silinmeyecek hitabeler yazarız. Yeniden şaha kalkıyoruz. Halkın rızası almayan bütün hayaletleri siyaset sahnesinden uzaklaştırdık. Dünyanın her yanında başımız dik, alnımız ak. Daha itibarlı bir Türkiye, daha güçlü bir toplum istiyoruz. Hükümet programımızı bu anlayışla hazırladık. İlk bir yılda gerçekleştireceğimiz reformları bu anlayışla hazırladık. Bölgemiz büyük bir istikrarsızlığın pençesinde, krizlerle boğuşuyor. Bir yandan krize çözüm bulmak, bölgemizi selamete kavuşturmak ülkemizi bu yangından uzak tutmak için yoğun mesai harcarken diğer taraftan sizlere verdiğimiz sözü yerine getirmek durumdayız. Bir yandan şeytan taşlayacağız, bir yandan tavaf edeceğiz.







İŞTE YENİ YOL HARİTASI







1. Eylem Planı'nın hayata geçmesi için Bakanlar Kurulu kararını çıkarıyoruz.



2. Reformların Koordinesi Kurulu oluşturuyoruz.



3. Gençlerimize proje karşılığı 50 bin lira destek veriyoruz.



4. Gençlerimize 100 bin TL'ye kadar faizsiz krediyi başlatıyoruz.



5. Lisans öğrencilerine burs ve öğrenim kredisini 400 TL ye çıkarıyoruz.







Gençlerde çeyiz hesabının uygulamasını başlatarak paranın yüzde 20'si oranında destek veriyoruz.







Esnafımıza faizsiz kredi desteğini başlatıyoruz.







Meyve, sebze, süs bitkisi üreticilerine destek kararlarını çıkarıyoruz. Çiçftçilere faizsiz kredi desteğini başlatıyoruz. Çiftçilere seraların modernizasyonu için kredi desteği çalışmasını başlatıyoruz. Seralara sulama suyu elektrik tarifesini başlatıyoruz.







Bunların bir kısmını önümüzdeki günlerde 1 hafta içinde süreci başlatıyoruz. Huzurunuzda muhalefet partilerine çağrıda bulunuyorum, gelin Türkiye'nin büyüme azmine katkı verin.







Eylemlerimizin tamamını hiç ertelemeden vaadlerin bütününü ilk üç ay içinde hayata geçireceğiz. Toplumun tamamının mutluluğunu gözeterek emeği, alın terini ve sosyal adaleti gözönüne alarak büyük değişiklikler yapıyoruz. 79 milyon vatandaşımızın hayatına doğrudan temas edecek olan büyük müjdelerimizi hayata geçiriyoruz.







Üç ay içinde tamamlayacağımız eylemler şunlardır:







- Asgari ücreti bin 300 TL'ye yükseltiyoruz. Burada işverenlerimizin rekabet gücünü zaafa uğratmayacak düzenlemeler yapacağız. İşçilerimize refah aktarımı sağlarkan KOBİ'lerimizin etkilenmemesi için de gerekli tedbirler alınacak







- Tüm işçi ve Bağkur emeklilerimize yıllık bin 200 TL veriyoruz.







- Emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek kesintisini kaldırıyoruz.







- 65 yaş aylığı alan yaşlılarımız kimin yanında yaşarsa yaşasın maaşlarımızda kesinti ve engelleme olmayacak.







- Muhtarlarımızın bin 300 liraya yükseltiyoruz.







- Polislerimizin ve uzman erbaşlarımızın ek göstergelerini 3 bine çıkarıyoruz. Polislerin emniyet hizmet tazminatı yüzde 25 oranında arttırıyoruz.







- Astsubayların sorunun çözüyoruz.







- Küçük ve orta ölçekli işletmelerinin maliyetinin devlet tarafından karşılanmasını sağlıyoruz.







- Şubat'ta 30 bin öğretmenin atamasını yapıyoruz.







- Konut hesabı uygulamasını başlatıyoruz.







- Emekli ve dar gelirli vatandaşlarımızı 250 TL taksitle konut sahibi yapmak üzere düğmeye basıyoruz.







Kadınlarımız için çok özel bir çalışma yaptık.







Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen süreler memuriyet kıdeminde sağlanacak düzenlemeler yapılacak. Mart ayının sonuna kadar yasal işlemler tamamlanacak.







Çalışanların doğuma bağlı izin ve haklarını güçlendirmek üzere gerekli düzenlemeler hazır







İlk çocukda 2 ay, ikinci çocukta 4 ay ve daha fazla da 6 ay çalışma hakkı getiriyoruz.







51 ilimizde 10 işçi çalışma zorunluluğu kaldırıyoruz.







Yoksul ailelere belirli ölçülerde internet erişim imkanı sağlayacağız.







İzinsiz yapılara elektrik ve su imkanı getiriyoruz, kentsel dönüşüm çerçevesinde bunu yapıyoruz.







Tarihi şahsiyet ve masal kahramanlarımıza tanıtımını destekleyeceğiz.







Herkes Aylan bebeği unutsa biz unutmayız. Kimileri bu çocukları ateşin altına gönderelim diye çağrı yaparken biz ateş altındaki bütün çocuklarının bu devletin şefkat ve merhamet çınarı altında yetişmesi için her gücümüzü kullanacağız. Allah bize öyle bir kudret ve şefkat versin ki, nerede mazlum varsa nerede eşini kaybetmiş kadın varsa çocuğunu kaybetmiş anne varsa ona elimizin uzatabilmek için Allah bize güç ve kudret versin.







Kültür faaliyetleriyle ilgili eylem planı:







Hem geleneksel hem de çağdaş sanatlarımızı destekleyeceğiz. Sinema, tiyatro, operanın geliştirilmesine yönelik destek mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz.







Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bedelli askerlikle ilgili beklentilerine cevap veriyoruz.







Askerlik bedelini 6 bin Avro'dan bin Avro'ya düşürüyoruz.







Küçük ve Orta Boy işletmeler çok önemli bir işlev görmektedir. Her bir KOBİ için 1,5 milyon lira kefalet limitini yükseltiyoruz. Her bir risk grubundaki imalatçı KOBİ'lere 3 bin liraya çıkartılacaktır.







Küçük esnaf ile ilgili yıllık 8 bin liralık kazançlarından vergiyi almayacağız.







Gençlerimizin istikbalimizin en önemli teminatlarıdır.







İlk kez iş bulan gencimize bir yıl boyunca ücreti devlet ödeyecek.







Gençlerin genel sağlık sigortası prim borçlarını sıfırlıyoruz.







Lise ve üniversiteli gençlerimizin genel sağlık sigortasına destek oluyoruz. Primler devlet tarafından sağlanacak.







Ücretsiz internet erişimi getirilecek.







Yeni iş kuran gençlere 3 yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlıyoruz.







GENÇDES programını hayata geçiriyoruz.







Film, kitap, dergi ve sportif faaliyetlerinde bulunan gençlere proje bazlı karşılıksız destek vereceğiz.







Öğrenim gören gençlerin pasaport harcını kaldırıyoruz.







Tarım alanına ilişkin eylem planı:







Yemde ve gübrede KDV'yi tamamen kaldırıyoruz.







Genç çiftçilerimize 30 bin lira karşılıksız destek vereceğiz.







Sosyal destek alan vatandaşlarımızdan istihdam edilenlerin işveren primini desteklemeye başlıyoruz.







Anahtar teslimi fabrika modeli:







Sembolik bir kira bedeliyle girişimcilerimizi fabrika sahibi yapıyoruz.







Elektronik TC kimlik kartının vatandaşlara dağıtımına başlıyoruz.







Gençlerimize, kadınlarımıza, esnafımıza, çiftçilerimize bütün vatandaşlarımıza dönük bu vaatlerin tamamı 3 ay içinde hayata geçecektir.







REFORM PAKETLERİNDEN OLUŞAN EYLEM PLANI







Bütün bakanlık ve kurumlarımızla işbirliği ile 1 aylık, 3 aylık ve 1 yıllık dönemleri içeren eylem planı hazırladık.







Devletin esası adalettir. En yakınınızla sizin can düşmanınız bir konuda itilaf etse sizin huzurunuza getirse o anda yakınınızın yakın olduğunu can düşmanınızın can düşmanı olduğunuzu unutacak adalet ne gerekiyorsa onu yapacaksınız.











Kamu yönetimini toplumun talepleri ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre yenileyecek reformlar yapılacaktır.







Biz Fatih Sultan Mehmet Han'ın çocuklarıyız karşımıza adalet için bir dosya gelirse nepotizme bakmayız, tek ölçüye bakarız o da adalet terazisidir. Kutadgu Bilig'den Nizamülmülk'e, Kınalızade'ye bakın tek bir esas vardır, adalettir.







Gayrimüslimlere sesleniyorum adalet terazisi her hangi bir nedenle şaşarsa bize geleceksiniz. Biz birilerini ödüllendirmek, birilerini ön yargıyla cezalandırmak için değil, geçmişte 28 Şubat'ta olduğu gibi, biz adalet, merhamet ve şefkat dağıtmak için bu görevlerdeyiz.







Temel Hak ve Hürriyetler reform paketi, darbe dönemlerinden kalan mevzuat gözden geçirilerek antidemokratik olan maddeler kaldırılacak.







Cemevlerine hukuki statü kazandırılacak.







Roman vatandaşlarımızla ilgili yeni çalışmalar yapılacak.







Siyasi etik kanunu çıkarılacak.







İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkacak değer artışlarından kamu pay alacak.







Çalışma hayatına esneklik sağlayacak düzenlemeler yapılacak.







AB standartlarında istihdam büroları açılacak.







Kıdem tazminatı sistemindeki sorunlar ilgili bütün sosyal taraflarla istişare içinde gerekli değişiklikler yapılacak.







Asıl işlerde çalışanların kamuda istihdam edilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak.







İnsan haklarının korunma mekanizmalarında etkinlik sağlanacak. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve diğer kurumların etkinliği arttırılacaktır.







Yargı mensupları için mesleki etik kurallar belirlenecek.







Temyiz mahkemelerin alt mahkemelerinin üzerindeki yetki denetimi sınırlandırılacak.







İş mahkemelerinin yapısı ve işleyişi gözden geçirilecek.







İstinaf mahkemelerinin hayata geçirelmesi 6 ay içinde sağlanacak.







İdeal yargılama süreleri belirlenecek.







Yargılama süreleri ile ilgili olarak mahkeme ve dava türlerine göre bu süreler için tedbirler alınacak.







Merkezi birimlerin daha dinamik olması için kurumlararası yetki mükerrerliklerinin kaldırılacak.







Teknolojinin kamu yönetiminde kullanılması bağlamında yaygınlaştırılacak. Vatandaşımız sanal işlemleri daha kolay yapacak.







Siber güvenliğe ilişkin yasal düzenleme yapılacak.







Üniversitede kalite ve özerkliği odağına alan yeni bir yüksek öğretim kurumu hazırlanacak.







Bilimsel özerkliği gelişmiş bir üniversite sistemi oluşturulacak.







Yüksek Öğretim Kalite Kurulu kurulacak. Sadece niceliğe değil niteliğe önem verilecek.







Eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılacak.







Organize sanayi bölgelerinde açılacak okullar teşvik edilecek.







Yeni gelir vergisi kanunu çıkarılacak. Vergi Üsul Kanunu düzenlenecek.







Gümrük'te tek pencere sistemi gelecek. İşlemler tek noktadan yapılacak, gümrükler çağdaşlaştırılacak.







Binalarda enerji verimliliği desteklenecek.







Yenilenebilir enerji kaynakları için düzenleme yapılacak.







Yatırımlarda bürokrasinin azaltılması ve uluslararası sermayenin ülkemize gelmesine yönelik tedbirler alınacak.







Şirketlerin kuruluş işlemleri kolaylaştırılacak.







Endüstri bölgelerinde arsa maliyetleri azaltılacak.







İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarında basitleştirilmeye gidilecek.







Patent Kanunu çıkarılacak.







Türkiye Uzay Ajansı kurulacak.







ARGE'de yeni bir fon oluşturulacak.







TURKUAZ kart sistemi için hazırlıklar hızlandırılacak.