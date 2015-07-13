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BAŞBAKAN DAVUTOĞLU CHP İLE GÖRÜŞTÜ


BAŞBAKAN DAVUTOĞLU CHP İLE GÖRÜŞTÜ
Tarih : 13 Temmuz 2015, 17:03
Puan Ver : Başbakan Davutoğlu Chp İle Görüştü(10/10)10


Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından açıklama yapıyor;



Bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçildi, hayırlı olmasını diliyorum. Her parti ile ilgili özel komisyonlar kurduk. Çok yoğun mutfak çalışması yaptık. Tüm partilerimize iletilmek üzere usul konusunu tespit etmiştik. Kılıçdaorğlu ile usul çerçevesinde görüşlerimizi paylaştık. İlk tur karşılıklı ilkesel duruşlar, psikolojik eşiği geçilecek güven ortamı elde edilecek, hepimizin berrak düşüncede buluşması sağlanacak. İlk turda güven ortamının sağlanmasını hedefliyoruz. İlk tur müzakere öncesi bir ön görüşme. Kılıçdaroğlu ile yapmış olduğum görüşmeden bahsetmek icap ederse son derece samimi dosthane bir atmosferde geçti. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok sıcak ortamda karşılıklı görüşlerimizi paylaştık. Bu nihai müzakere aşaması değil, ikinci tura gidilecek. Aynı usulü Bahçeli'ye de teklif edeceğim. Mutabık kalınmış hukuk müzakereleri değil. Bunlar tarafların birbirini anlamasına yönelik öngörüşmelerdir. Görüşmenin devamı için ortak anlayışa ulaştık.



Son derece yapıcı, farklı düşüncelerimizin de dile getirildiği hususlar vurgulandı. Partilerin varlığı farklı görüşlere tabidir. Siyasetin doğası uzlaşma gerektirir. İlk turda partilerle temaslarımızı sürdüreceğiz.



Bu müzakerelere geçmeden önce ön görüşmelerin sizin başkanlığınızda mı heyetler arasında mı? Görüşmelerin herhangi aşamasında tutanak tutulmasını düşünür müsünüz?



Bunlar ön görüşme şeklinde müzakerelerdir. Bir kararsızlık hali süreci tamamı ile durdurabilir. Bu ön görüşmedir, müzakere öncesi ön görüşme.  Her parti kendi tutanağını yazar. Protokol aşamasına gelindiğinde noktasına, virgülüne kayıt altına alınır. İkinci tur öncesi kurmaylar ön görüşme yapacak.



Cumhurbaşkanlığı makamı görüşmede yer almadı. Anayasa, yapılacak demokratik reformlar bunlarla genel ilkeler olarak konuşuldu.



1+4 tespit etmiştik, ancak bu sabah CHP tarafından 1+5 olması istendi. CHP'ye sorumluluk yüklemek değil. Gerekçesi yoktur. Toplantının pratikliği nedeniyle istenmiş olabilir.



CHP ile görüşmemiz olumlu geçti, eminin yarın Bahçeli ile görüşmemiz de karşılıklı anlayış içinde geçecektir. Şu anda CHP'ye de MHP'ye de yakınlığımız aynı. Yarın MHP ile görüştükten sonra bu yakınlık sürecin ilerleyebilmesi açısında  bu yakınlığın ölçüsü netleşir.



Kılıçdaroğlu ile baş başa görüşme gerçekleşmedi. Ama belli aşamada liderlerle baş başa görüşme talebine de olumsuz bakmam.








Etiketler: Başbakan  Davutoğlu  Chp  İle  Görüştü    haber

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