O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

BAŞBAKAN DAVUTOĞLU AK PARTİ'NİN MECLİS BAŞKAN ADAYINI AÇIKLADI


BAŞBAKAN DAVUTOĞLU AK PARTİ'NİN MECLİS BAŞKAN ADAYINI AÇIKLADI
Tarih : 26 Haziran 2015, 14:41
Puan Ver : Başbakan Davutoğlu Ak Parti'nin Meclis Başkan Adayını Açıkladı(7/10)9


İşte Davutoğlu'nun konuşmasından önemli satır başları;



Her bir milletvekilimizin kanaatini tek tek aldım. Yazılı olarak tarafıma bildirildi. Dün bu kanaatleri değerlendiren bir çalışmadan sonra iki arkadaşımızın isminin çok açık şekilde öne çıktığı ortaya çıktı. Sayın Nabi Avcı ve İsmet Yılmaz. Dün akşam iftarda birlikteydik. Her iki arkadaşımızla ayrı ayrı görüştük. Ve sonra birlikte görüştük.



Hiçbir arkadaşımız kendi düşüncesini öne koymadı. Dün de her iki arkadaşımızla görüştüğümüzde, diğer arkadaşı lehine feragat etmesinin doğru olacağını ifade ettiler. Bu bende büyük bir memnuniyet oluşturdu. En büyük grup olarak biz Meclis başkan adayını belirlerken, hiçbir tartışma yaşamadan, en son iki isim üzerinde bu istişareler yoğunlaştığı için zikrediyorum. 300'ü aşkın arkadaş fikir beyan etmiş oldu. Bu ahlaki olgunlukları dolayısıyla arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.



Bu iki arkadaşımızla ortak değerlendirmemizde bir arkadaşımızın ismi öne çıktık. Ben de kanaatimi de bugün MYK'ya aktardım. Her iki arkadaşımız da üstün vasıflara sahip arkadaşlar.



"İSMET YILMAZ'I ÖNERMEYİ KARARLAŞTIRDIK"



TBMM Başkan adaylığı için AK Parti olarak sayın İsmet Yılmaz'ı önermeyi kararlaştırdık. Kendisi için, partimiz için, TBMM'ye katılan vekiller için hayırlı olmasını diliyorum.



Kendisi bugünden itibaren temasları yapacak. En hayırlı kararın oluşacağı kanaatimi belirtmek istiyorum.








Etiketler: Başbakan  Davutoğlu  Ak  Parti  Nin  Meclis  Başkan  Adayını  Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER