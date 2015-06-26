

İşte Davutoğlu'nun konuşmasından önemli satır başları;



Her bir milletvekilimizin kanaatini tek tek aldım. Yazılı olarak tarafıma bildirildi. Dün bu kanaatleri değerlendiren bir çalışmadan sonra iki arkadaşımızın isminin çok açık şekilde öne çıktığı ortaya çıktı. Sayın Nabi Avcı ve İsmet Yılmaz. Dün akşam iftarda birlikteydik. Her iki arkadaşımızla ayrı ayrı görüştük. Ve sonra birlikte görüştük.



Hiçbir arkadaşımız kendi düşüncesini öne koymadı. Dün de her iki arkadaşımızla görüştüğümüzde, diğer arkadaşı lehine feragat etmesinin doğru olacağını ifade ettiler. Bu bende büyük bir memnuniyet oluşturdu. En büyük grup olarak biz Meclis başkan adayını belirlerken, hiçbir tartışma yaşamadan, en son iki isim üzerinde bu istişareler yoğunlaştığı için zikrediyorum. 300'ü aşkın arkadaş fikir beyan etmiş oldu. Bu ahlaki olgunlukları dolayısıyla arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.



Bu iki arkadaşımızla ortak değerlendirmemizde bir arkadaşımızın ismi öne çıktık. Ben de kanaatimi de bugün MYK'ya aktardım. Her iki arkadaşımız da üstün vasıflara sahip arkadaşlar.



"İSMET YILMAZ'I ÖNERMEYİ KARARLAŞTIRDIK"



TBMM Başkan adaylığı için AK Parti olarak sayın İsmet Yılmaz'ı önermeyi kararlaştırdık. Kendisi için, partimiz için, TBMM'ye katılan vekiller için hayırlı olmasını diliyorum.



Kendisi bugünden itibaren temasları yapacak. En hayırlı kararın oluşacağı kanaatimi belirtmek istiyorum.