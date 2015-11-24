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BAŞBAKAN DAVUTOĞLU 64. HÜKÜMETİ AÇIKLADI


BAŞBAKAN DAVUTOĞLU 64. HÜKÜMETİ AÇIKLADI
Tarih : 24 Kasım 2015, 15:07
Puan Ver : Başbakan Davutoğlu 64. Hükümeti Açıkladı(9/10)9


Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Davutoğlu Başbakanlığı'nda kurulan 64. Cumhuriyet hükümetini onayladı. Başbakan Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından yeni hükümeti açıkladı.



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, 64. Cumhuriyet Hükümetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Çankaya Köşkü'nde açıkladı.



Bakanlar Kurulu, şu isimlerden oluştu:



Başbakan Ahmet Davutoğlu,



Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Mehmet Şimşek, Yalçın Akdoğan, Yıldırım Tuğrul Türkeş, Lütfi Elvan,



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu,



Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır,



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık,



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu,



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi,



İçişleri Bakanı Efkan Ala,



Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz,



Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal,



Maliye Bakanı Naci Ağbal,



Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı,



Milli Savunma Bakanlığı İsmet Yılmaz,



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Fatma Güldemet Sarı,



Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu,



Ekonomi Bakanlığı Mustafa Elitaş,



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Berat Albayrak,



Gençlik ve Spor Bakanlığı Akif Çağatay Kılıç,



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Veysel Eroğlu,



Sağlık Bakanlığı Mehmet Müezzinoğlu,



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Binali Yıldırım.



Ali Babacan yer almıyor

 








Etiketler: Başbakan  Davutoğlu  64  Hükümeti  Açıkladı    haber

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