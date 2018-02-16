BAŞBAKAN BİR TELEFONLA KARDAK KRİZİNİ YUMUŞATTI
Başbakan Binali Yıldırım ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın telefonla görüşmelerinin ardından Kardak kayalıklarındaki gerginlik sona erdi.
Başbakan Binali Yıldırım ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın telefonla görüşmelerinin ardından Kardak kayalıklarındaki gerginlik sona erdi.
12 Şubat Pazartesi gecesi Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Kardak kayalıklarını geçerek Türk karasularına girmişti. Türk Sahil Güvenlik ekipleri 15 dakika boyunca Yunan askerlerini uyarmış, daha sonra ise kovalamaca başlamıştı. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri yaptıkları bir manevra sonucunda Türk Sahil Güvenlik ekibine ait "Umut" isimli arama kurtarma gemisine çarpmıştı. Yunan Sahil Güvenlik ekibine ait botta hasar oluşurken, Türk Sahil Güvenlik botu ise zarar görmemişti. Olayın ardından Yunan yetkililer ardı ardına açıklamalar yaparak Türkiye'yi tahrik edecek sözler söylemişti. Yapılan açıklamaların ardından 2 Türk hücumbotu, 1 savaş gemisi, 4 sahil güvenlik botu bölgede kuş uçurtmadı.
ÇİPRAS'LA GÖRÜŞTÜ
Yunan yetkililerin yaptığı açıklamaların ardından Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüşmüştü. Yıldırım ile Çipras'ın görüşmesinde Ege Denizi'nde, komşu Yunanistan'la son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyduğumuz, tansiyonun düşürülmesi, için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasını beklediğimiz vurgulanmıştı. Bu hususta gerektiği takdirde, iki tarafın üst düzeyli askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalınmıştı. Görüş farklılıklarına rağmen, görüşme olumlu bir havada cereyan etmiş, sorunların diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven arttırıcı önlemlerin geliştirilmesi üzerinde durulmuştu.
GERGİNLİK BİTTİ
Bu görüşmenin ardından Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Kardak kayalıklarına yakın bir bölgede sesiz bir şekilde bekleyişlerini sürdürüyor. 24 saat boyunca Kardak kayalıklarında nöbet tutan Türk askeri kuş uçurtmuyor. 3 gün boyunca 2 hücumbot da bölgede nöbet tutuyordu. Bugün sabah saatlerinden itibaren Türk hücumbotları bölgede görülmedi. 2 Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin Kardak kayalıklarında devriye nöbeti tutmaya devam ettiği gözledi. Yunan kara sularında ise Yunan savunmasına ait 1 hücumbotunun bekleyişini sürdürdüğü görüldü.
Kaynak: haberinburada
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