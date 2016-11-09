

Başbakan Binali Yıldırım, "Trump 45. başkan olarak seçildi. Tebrik ediyorum" dedi. Başbakan Yıldırım, Trump'a çağrı yaparak, "Gülen'i iade edin" mesajı verdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan da ABD seçimiyle ilgili ilk açıklama geldi. Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, 'Seçim sonuçları ABD halkının tercihidir. ABD halkı kimi seçerse saygı duyarız' denilirken, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a ilk tebrik ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.







"Bugün bir yıldır bütün dünya kamuoyunu meşgul eden ABD'de seçim sonuçlandı" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "Seçim sonucu, bir çok insanın düşündüğünün aksine farklı şekilde gerçekleşti. Donald Trump yeni başkan olarak ABD'nin 45'nci başkanı olarak seçildi. Sayın Trump'ı tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Eminim ki uzun bir geçmişe dayanan Türkiye ABD stratejik ortaklığının artık tartışmalardan kurtarmış bir şekilde, Türkiye'nin terörle mücadeledeki hassasiyetini dikkate alan, bölgedeki barış ve istikrarı önceleyen politikalarla geçmişten gelen geleneksel dostluk ilişkilerimizin daha da ileri götürmesi için yeni başkana bir fırsat alanı oluşturmuş olur" diye konuştu.







kaynak:hürriyet