İşte Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:







"Bu kalkışma şüphesiz en başta milletimizin ülkesine geleceğine sahip çıkma iradesi ile başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bunun yanında başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep tayyip erdoğan'ın ortaya koyduğu irade, hükümetimizin de olayı büyük bir sükunetle karşılaması sonrası adımları vakit geçirmeden atmasıyla sağlanmıştır.







"GENEL BAŞKANLARA TEŞEKKÜR ETTİK"







Burada teşekkür etmemiz gereken çok sayıda kurum var. Bizimle temasa geçen CHP MHP HDP yöneticileri bunun başka bir şey olduğunu ve burada parti hesabı asla yapılamayacağını, millete karşı yapılan bu alçakça girişimini karşısında olduklarını ve hükümete her türlü desteği vermek konusunda hazır olduklarını söylediler. Biz de sayın genel başkanlara teşekkür ettik.



"MEDYA MİLLİ DURUŞ GÖSTERDİ"







Bir başka teşekkürüm Türk medyasıdır. Böylesine olağanüstü bir durumda Türk milletine yakışırı Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine yakışır bir yayın anlayışı ile darbenin asla ve asla meşruiyet kazanamayacağını ve bunu Türkiye'nin geleceğine darbe olduğu tezinden hareketle çok milli bir duruş gösterdiler. Bunu için de bütün medya kuruluşlarına teşekkür ediyoruz.







"BİR FOTOĞRAF ÇOK ETKİLEDİ BENİ"







Bir fotoğraf gördüm çok etkiledi beni. Çarşaflı bir hanımefendi bir hanım direksiyonda yanında başı açık modern giyimli bir hanımefendi yan yana gidiyorlar. İşte Türkiye'yi birleştiren fotoğraf bu. Bu fotoğraf gözlerinden damlaların düşmesine sebep olan fotoğraftır.



Ayrımız gayrımız yok. Bu millet bunu 15 Temmuz gecesi bir kez daha ispat etmişti. Bu süreçte valililerimiz emniyet müdürlerimiz ve kaymakamlarımız canla başka mesai mefhumu dikkate almaksızın çalışmışlardır. Özellikle kahraman polislerimiz canlarını siper ederek bu alçaklara gereken cevabı vermişlerdir.







"ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"







Bu sebeple demokrasi mücadelesinde darbe girişimini çökertme mücadelesinde hayatlarını ortaya koyan sivil ve polis şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.







"BUNLAR ASKER ELBİSESİ İÇİNE GİRMİŞ…"







Bu darbede bir şeyi özellikle dikkate almamız lazım. Her ne kadar bu darbe girişimi TSK bünyesinde başlatılmış olsa da bunu yapmaya kalkışanların TSK'nın vatanını milletini bayrağını seven subay astsubay ve mensuplarıyla zerre kadar ilgisi yoktur. Bunlar asker elbisesi içine girmiş terör örgütü mensuplarıdır.







Onun için değerlendirme yaparken aziz milletimden talebim şudur: Lütfen bu canilerle silahlı kuvvetlerimizi aynı tutmayın. Silahlı kuvvetlerimiz milletimizin gözbebeğidir.







Bu hani girişimde bulunanların asla ve asla silahlı kuvvetleri temsil edemeyeceğini göz önüne alarak askerimizin kurumsal yapısına zarar verecek hareketlerden vatandaşlarımız uzak olsunlar. Bunu özellikle istirham ediyorum.







"YILDIZLARINA APOLETLERİNE BAKILMAKSIZIN…"







Bir büyük teşekkür de yargı camiasına. İlk andan itibaren bu çılgınca kalkışmaya önderlik edenleri sevk edenleri teker teker Türk adaleti savcıların marifetiyle almıştır. Yıldızlarına apoletlerine bakmaksızın gereğini yapmıştır. Milletin olduğu yerde zillet olmaz.







"MİLLETİMİZE NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ"







Aziz milletine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu işe kalkışanlar şunu bilmelidir ki dökülen her damla kanın hesabını öyle çetin soracağız ki bunu görecekler. Bu hesapları görmezsek bize bu dünyada da öbür dünyada da rahatlık yok. Bu bizim milletimize karşı en ulvi görevimizdir. Bunu yaparken hırsla hareket etmeyeceğiz. Kanun içinde hareket edeceğiz. Çünkü adalet herkese lazım.







"EKONOMİDEKİ DEĞİŞİM NORMAL SINIRLARDA"







Bu girişim başladıktan sonra cumartesi Pazar çeşitli çevreler ekonominin alt üst olacağı hayatın duracağı şeklinde propagandalar yaptılar: bunların maksatlı olduğunu biz biliyorduk.







Ekonomiden sorumlu arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptılar. Bakanlarımız borsamız çalışıyor. MB işin başında hazır bekliyor. Bugün ekonomik göstergelerde yaşanan değişim Türkiye'nin normal günlerindeki değişimlerinden farklı değil. Değişim normal sınırlarda seyrediyor. Bu da şu anlama geliyor bu darbe girişimi, hükümet tarafından bastırılmıştır.







"TÜRKİYE'NİN 100 YILLIK TECRÜBESİ VAR"







Bir başka tezvirat da bu darbe girişimi nedeniyle hükümet bütün enerjisini buna ayırdı dış tehditlere bölücü örgüte karşı zafiyet var. Bundan da yanıldılar çünkü Türkiye büyük bir ülke 100 yıllık tecrübesi var. Bunun gibi birçok tehdidi aynı anda bertaraf edecek gücü vardır Türkiye'nin. Bölücü terör örgütlerine karşı kararlılığımızda en ufak bir gevşeme yoktur."BUNU YAPANLAR BELLİ"







Bunu yapanlar ayan beyan bellidir. Kainat imam dedikleri “bizim haberimiz yok hükümet oyun oynuyor” dese de cümle alem biliyor. 7500 kişilik gözaltına alınanlardan bu işin adresinin çok net adresinin belli olduğunu kamuoyunun bilmesi gerekir.







"KONUŞULACAK ÇOK ŞEY VAR AMA…"







Konuşulacak çok şey var ama bunların hepsini zamanı gelince söyleyeceğiz. Şu anda bir anlamda arazi temizliği yapmakla meşgulüz. Bu işi planlayanla akıllarınca her şeyi planlamışlar.







"12 EYLÜL'DE BİLE VATANDAŞLARA BOMBA ATILMADI"







Kimin hangi makama geleceğini belirlemişler. Tam 12 Eylül darbesinin planlaması niteliğinde bir planlama. Ama bir farkı var. 12 eylül darbesi bile vatandaşlarının üzerine bomba atmadı. Meclisini bombalamadı polisi bombalamadı. Cumhurbaşkanlığını bombalamadı. Ve bu ne demektir biliyor muşunu devletin verdiği elbiseyi giyeceksiniz onun imkanlarından yararlanacaksınız, silahları gelip meydana inen Türkiye'ye sahip çıka bu aziz milletin evlatlarının üzerine yağmur gibi sıkacaksınız.







Bunun asla ve asla kabul edilebilir bir yanı yok. Bunu ancak Suriye'de Esed yaptı. Türkiye'nin şanlı ordusunu cani Esed'in yaptıklarıyla karşılaştırmaktan hicap duyuyorum. Ama dediğim gibi bu bizim şanlı ordumuzun yaptığı değil orada yuvalanan bir çetenin yaptığı şeydir.







"VATANDAŞIMIZ TSK'YA KÖTÜ GÖZLE BAKMASIN"







Vatandaşlarımız TSK'ya kötü gözle bakmasın. Bu kurumlarımız bizim geleceğimizdir itibarını korumak çabamızdır. Bundan sonra zerre kadar ihtimali bile göz ardı etmeden bütün riskli alanları kontrol etmeyi sürdüreceğiz. Ayrıştırıcı olmayalım kucaklayalım dostluk halkasını genişletelim. Senin partin ne görüşün ne buna takılmayalım. Gün birlik olma günüdür.







İlk günde başlattığımız o heyecan azalmasın artarak devam etsin. Çünkü tehdit tektir. Türkiye'nin geleceğidir. Türkiye'nin geleceğinde herkes söz sahibidir. AK Parti CHP MHP HDP ve tüm vatandaşlarımız söz sahibidir. Bu bizim ortak kaderimizdir.







"KOMUTA KADEMESİ İŞ BAŞINDA"







Komuta kademesi iş başındadır. Durum kontrol altına alınmıştır. Hem askeri hem de emniyet güçlerimiz gece gündüz görevlerini icra etmektedir. Meclis normal çalışmalarına yarından itibaren çalışmalarına devam edecek.







"208 ŞEHİDİMİZ VAR"







Bu darbe kalkışmasında 208 şehidimiz var. Bunların 60 tanesi polis 3 tanesi asker 145 tanesi de sivil kahraman şehittir.







Vatandaşlarımızın bu olaydaki zararları devletimiz tarafından karşılanacaktır. 1491 yaralımız var. Gözaltına alınan şahıs sayısı 7543… Bunlar değişebilir. Şu andaki sayıları veriyorum. Bunlardan 100 tanesi polis, 6038 asker.







Gözaltından tutuklanamaya dönüşen 316 tane. Darbecilerden ölü ele geçen 24, yaralı ele geçen 50 gözaltında 7271 kişi var. HSYK da aldığı karar ile 5 üyesinin üyeliğini düşürdü. Ayrıca 2745 hakim savcı çeşitli kademelerdeki yargı mensupları açığa alınmaya karar verilmiştir. Bazı kamu çalışanlarını tasfiyesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 1500'e yakın kamu görevlisine ilişkin görevden el çektirme işlemi başlamıştır. İçişleri bakanlığındaki çalışan 8777 çalışan için açığa alma kararı verilmiş işlemler devam etmektedir.







TORUNUN SORUSUNU ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI







Benim 12 yaşındaki torunum, “dede bunar bizim askerlerimiz değil mi niye insanlarımızı öldürüyorlar…” diye sordu. Ben buna cevap veremedim. Ama öyle bir vereceğiz ki bütün dünya görecek.