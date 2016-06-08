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BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN FLAŞ AÇIKLAMA


BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Tarih : 08 Haziran 2016, 14:16
Puan Ver : Başbakan Binali Yıldırım'dan Flaş Açıklama(7/10)6


Dün İstanbul'da gerçekleştirilen hain saldırıda yaralananları ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım Hastane çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu



İşte o açıklamadan satır başları:



Şehitlerimize hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var. Dünden beri canla başla arkadaşlarımız yaralılarımız için çalışıyor. Biz de bugün yarlılarımızı ziyaret ettik. Durumları çok iyi. Zaten bir çoğu taburcu edildi. Bugün de şehit polislerimizi ebediyete uğurlayacağız.



MŞLLETİMİZ BİR VE BERABERDİR



Milletimiz şunu bilsin ki, terör örgütleri ne yaparsa yapsın, hangi yöntemi kullanırsa kullansınlar devletimiz güçlüdür, milletimiz bir ve beraberdir. Asla bizi yıldıramaz, onurlu mücadelemizden vazgeçiremezler. Onun için nerede olursa olsun, terörün Türkiye'den çıkması için canla başla güvenlik görevlilerimiz hatta vatandaşlarımız bir vücut olarak o mücadeleyi yapacağız. Sadece terör örgütlerini değil, arkadan onları destek veren bütün unsurlara da gerekeni yapacağız.



SALDIRIYI PKK DÜZENLEDİ



Bugün bildiğiniz gibi Midyat'ta yeni bir bombalı saldsırı gerçekleştirildi. Allah'tan alınan tedbirler sayesinde çok çok büyük bir patlayıcı olmasına rağmen 30 civarında vatandaşımız yaralandı. Bir polis ve iki vatandaşımız saldırıda vefat etti. Saldırıyı gerçekleştiren katil PKK örgütüdür."








Etiketler: Başbakan  Binali  Yıldırım  Dan  Flaş  Açıklama    haber

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