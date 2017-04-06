

Başbakan açıklamasında "Yahu kardeşim her gittiği yerde yeni bir şey uyduruyor. Bugün de bir yerde demiş ki; 16 Nisan'da evet verirseniz bütün tarlalarınız, arazilerinize Recep Tayyip Erdoğan el koyacak. Hayyalelsela! Yahu bu ne biçim şey! İnsanlarla siz dalga mı geçiyorsunuz? Bu milletin bir şey anlamadığını mı zannediyorsunuz? Kahvecilere kahveleriniz kapatılacak diyor. Taksicilere, ruhsatlarınız iptal olacak diyor. Muhtarlıklar kapanacak diyor." dedi.







kaynak:milliyet