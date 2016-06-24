

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'deki referandumdan AB'den ayrılma kararı çıkmasıyla ilgili konuştu.







Başbakan Yıldırım, "Biz birliğin güçlenerek gelecekte devamından yanayız. Bu, Avrupa'nın barışı, bölgenin istikrarı için önemli bir konudur. Ancak bu konuda Avrupa Birliği'nin, kendisini diğer bölge ülkelerinden soyutlayan bir anlayışı terk etmesi gerekir, daha kucaklayıcı bir vizyon ve gelecek arayışında olmalıdır' dedi.







Yıldırım, 'Türkiye bugünkü ilerleme hızıyla 3000 yılı civarında AB'ye üye olur" diyen İngiltere Başbakanı David Cameron'ı da eleştirdi: 'Sayın Cameron İngiltere'nin birlikte kalması için kampanyasını Türkiye üzerine oturtmasına rağmen İngiliz seçmeni bu sözlerine itibar etmemiştir. Türkiye'ye vade biçen Cameron'a İngili halkı tarih vermiştir vade biçmiştir.'







Başbakan Yıldırım özetle şöyle konuştu:







'İngiltere seçmeni birlikten ayrılma yönünde irade ortaya koydu. Aldıkları bu karar İngiltere halkı için ümit ederim doğru ve hayırlı bir karardır. Ama bu kararın asıl muhatabı olan AB bu gelişmeyi çok iyi okumalı ve gelecek vizyonun tekrar gözden geçirmeli kapsayıcılığının demek ki bütün üyeleri içine alacak şekilde ideal bir noktada olmadığı anlaşılıyor memnuniyetsizlik söz konuusu olduğu ortaya çıkmış oluyor. Biz birliğin güçlenerek devamından yanayız bu Avrupa'nın barışı için önemli bir konudur. AB daha kucaklayıcı bir vizyon arayışında olmalıdır. İngiliz seçmenin kaygılarını iyi okuması birliğin gelecekteki durumu hakkında önemli sonuçlar doğuracaktır.







Sayın Cameron İngiltere'nin birlikte kalması için kampanyasını Türkiye üzerine oturtmasına rağmen Türkiye üzerinde bazı acayip garaip laflar etmesine rağmen İngiliz seçmeni bu sözlere itibar etmemiş Türkiye hakkındaki düşüncelerinin doğru olmadığını da bu kampanyayla sayın Cameron'a bildirmiştir. Türkiye'ye vade biçen Cameron'a İngiliz halkı tarih vermiştir vade biçmiştir. Böyle de bir pratik sonucu vardır.'