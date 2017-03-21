

Başbakan Binali Yıldırım, 1980 darbesinden sonra ilk kez gerçekleştirilen Hazreti Ali'nin doğum günü kutlaması ve Nevruz Cem'i Buluşması'ndaki konuşmasında "Tarih boyunca bir arada yaşamış insanların birbirini dışlaması, ötekileştirmesi Anadolu topraklarının ruhuna aykırıdır. Bu topraklarda ırkçılık, nefret, ayrımcılık hayat bulamaz. Her türlü ayrımcılığı, ötekileştirmeyi reddediyoruz. Biz aynı ülkenin çocukları, aynı devletin vatandaşları, aynı inancın temsilcileriyiz" dedi.







Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Hacı Bektaş Veli ve Sultan Nevruz Cem'i Buluşması'na katıldı. 1980 darbesinden sonra ilk kez kamu desteğiyle gerçekleştirilen ve nevruz ceminin yapılmasıyla Hazreti Ali'nin doğum günü kutlaması açısından da ilk olma özelliği taşıyan etkinlik; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Dede Garkın Eğitim, Kültür ve Araştırma Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Ankara'daki buluşmaya Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Alevi dedeleri de katıldı.







kaynak:habertürk