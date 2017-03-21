Antalya'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı
Lice'de Operasyon Bitti
Acun Ilıcalı O Yeniliği Açıkladı!
Ab Komiserinden Türkiye'yi 'açık Açık' Tehdit Etti
Ahmet Aziz Nesin Hakkında Yakalama Kararı
İstanbul'da Kira Fiyatları Düştü
Başbakan Binali Yıldırım'dan Açıklamalar
En Çok Aboneye Sahip Operatör Turkcell! Tt İse Sonuncu!
Lenovo Ideapad Y900 İnceleme
Exynos 8895 İşlemcili Samsung Galaxy S8+ Görüldü
Horizon Zero Dawn 'ın Satışları Rekor Kırdı
Samsung Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Marka Oldu
Türkiye'deki İlk Dijital Tasarım Stüdyosu Ibm'den
Uniti, Siemens İle Tam Otomasyon Araç Üretim Tesisi Yapacak
Hamza Hamzaoğlu Yurt Dışına Transfer Oluyor
Sinan Çetin Türkiye'yi Terk Ediyor!
Bahar Yorgunluğunun Nedeni…
Merkez Bankası'ndan Flaş Dolar Hamlesi!
Esed'in Burnunun Dibinde Şiddetli Çatışmalar!
14 Yaşındaki Çocuk Anne Olacak

başbakan binali yıldırım'dan açıklamalar

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMALAR

Başbakan Binali Yıldırım, Nevruz Cem'i Buluşması'nda "Tarih boyunca bir arada yaşamış insanların birbirini dışlaması, ötekileştirmesi Anadolu topraklarının ruhuna aykırıdır" dedi

Tarih : 21 Mart 2017, 12:12
Puan Ver : Başbakan Binali Yıldırım'dan Açıklamalar(9/10)10


Başbakan Binali Yıldırım, 1980 darbesinden sonra ilk kez gerçekleştirilen Hazreti Ali'nin doğum günü kutlaması ve Nevruz Cem'i Buluşması'ndaki konuşmasında "Tarih boyunca bir arada yaşamış insanların birbirini dışlaması, ötekileştirmesi Anadolu topraklarının ruhuna aykırıdır. Bu topraklarda ırkçılık, nefret, ayrımcılık hayat bulamaz. Her türlü ayrımcılığı, ötekileştirmeyi reddediyoruz. Biz aynı ülkenin çocukları, aynı devletin vatandaşları, aynı inancın temsilcileriyiz" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Hacı Bektaş Veli ve Sultan Nevruz Cem'i Buluşması'na katıldı. 1980 darbesinden sonra ilk kez kamu desteğiyle gerçekleştirilen ve nevruz ceminin yapılmasıyla Hazreti Ali'nin doğum günü kutlaması açısından da ilk olma özelliği taşıyan etkinlik; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Dede Garkın Eğitim, Kültür ve Araştırma Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Ankara'daki buluşmaya Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Alevi dedeleri de katıldı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Başbakan  Binali  Yıldırım  Dan  Açıklamalar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER