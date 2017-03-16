

Başbakan Binali Yıldırım, Hollanda'daki seçimler için, "Artık Avrupa bile siyasetini Türkiye gibi yapıyor. Bakın Hollanda'ya, Türkiye ayar verdi. Irkçılığı bir müddet daha Avrupa'da frenledi" dedi.







Başbakan Yıldırım, Çankırı'da Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi. Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:







"Artık terörle mücadelede kararımız tamdır. İster yurtdışında, ister yurtiçinde oraya gideceğiz, inlerini başlarına geçireceğiz. Birileri teröristlerle iş tutabilir. Ama Türkiye, terörle asla iş tutmayacak kadar büyük bir devlettir. Bizim terörle mücadelemizin, ülke güvenliği olduğu kadar, bölge güvenliği ve dünya barışı için önemi büyüktür. Bazı ülkeler var, 'Avrupa değerleri', 'İnsan hakları' diyor ama onların gerçek yüzlerini bir haftada gördük. Mesele Türkiye olunca nasıl birden bire diktatörleştiklerini, nasıl yasakçı bir uygulamaya geçtiler gördük. Hayır demek serbest, evet demek yasak. Ey Hollanda, Almanya özgürlükçü görünüp yasak uygulamak size yakışıyor mu? Teröristleri koruyup, kollayacaksınız, bakanlarımız geldiğinde de yolunu kesip, konuşturmayacaksınız. Soydaşlarımızın üzerine de atlarınızla, itlerinizle yürüyeceksiniz. Bu zorbalık, yasakçı zihniyet Avrupa için kara bir lekedir. Artık Avrupa bile siyasetini Türkiye gibi yapıyor. Bakın Hollanda'ya, Türkiye ayar verdi. Irkçılığı bir müddet daha Avrupa'da frenledi. Bu düşmanca politikalar, sizi doğru bir sonuca götürmez. Bu yapılanları bir kenara yazdık. Gerekli karşılık verildi. 16 Nisan'da vereceğiniz Avrupa için en iyi cevap olsun.







kaynak:habertürk