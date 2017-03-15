

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa'da bazı ülkelerde yaşanan diplomatik krize ilişkin, "Türkiye olmayınca işleri rast gitmiyor. Avrupa'nın siyaseti de artık Türkiye'den belirleniyor" dedi.







Başbakan Binali Yıldırım, Ardahan Valiliğini ziyaret etti. Anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde partisince düzenlenecek miting için Kars'tan karayoluyla Ardahan'a gelen Yıldırım, il girişinde partililer tarafından karşılandı.







Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Yıldırım, daha sonra Ardahan Valiliğini ziyaret etti. Vali İbrahim Özefe ile bir süre görüşen Yıldırım, Özefe'den kente ilişkin bilgi aldı. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yarım saat sürdü.







"TÜRKİYE OLMAYINCA İŞLERİ RAST GİTMİYOR"







Başbakan Yıldırım, Ardahan PTT Kavşağı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi. Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:







"Bugüne kadar 2,5 milyar ders kitabını dağıttık. Sadece Ardahan'da 4 milyon ders kitabı dağıttık. Artık hiçbir vatandaşımız hastane kapılarından geri gelmiyor. Sosyal güvencesi olmayana da devlet sahip oluyor. Biz hizmet üretiriz, ama birileri de sadece laf, dedikodu üretir.







Bunların işi hiçbir zaman iş yapmak olmadı. Bir dikili ağaçları yok ama hizmetleri engellemek için ellerinden geleni yaparlar. Memleketin yükselişini durdurmak için "hayır" diye yola çıktılar. "Hayır"dan hayır gelmez, "evet"te bereket var. Ülke kalkınmasın, büyümesin... Hayır diyerek teröre, kutuplaşmaya zemin hazırlıyorlar.







kaynak:habertürk