

Başbakan Binali Yıldırım, "Çarşı her şeye karşı ya bunlar onları da geçti. Kılıçdaroğlu Anayasa değişikliğine karşı ya, neden olduğu ortaya çıktı; okumamış" dedi.







Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde partisince Anıtpark Meydanı'nda düzenlenecek miting için karayolu ile Ankara'dan Düzce'ye geldi.







İl girişinde partililer tarafından karşılanan Yıldırım, daha sonra Burhaniye Camisi'ne geçti. Cuma namazını cami avlusunda kılan Yıldırım, namaz çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.







kaynak:habertürk