BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMALAR
Başbakan Binali Yıldırım, Düzce'de 16 Nisan referandumu için vatandaşlara seslendi
Başbakan Binali Yıldırım, "Çarşı her şeye karşı ya bunlar onları da geçti. Kılıçdaroğlu Anayasa değişikliğine karşı ya, neden olduğu ortaya çıktı; okumamış" dedi.
Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde partisince Anıtpark Meydanı'nda düzenlenecek miting için karayolu ile Ankara'dan Düzce'ye geldi.
İl girişinde partililer tarafından karşılanan Yıldırım, daha sonra Burhaniye Camisi'ne geçti. Cuma namazını cami avlusunda kılan Yıldırım, namaz çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar