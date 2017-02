Başbakan Binali Yıldırım, "15 yılda 4 milyar fidan diktik, inanmıyorsan say kardeşim. Biz diktik, senin de işin yoksa say. Her ilde bir şehir ormanı projesini başlattık. Şehirlerde ilçelerde yeşil alanlar oluşturuluyor" dedi