

Başbakan Binali Yıldırım, "Terör örgütünü şehirlerden çıkardık, şimdi dışarıda da hayat yok. Şimdi aralarında 'Aman bu referandumda evet çıkarsa biz bittik'. Biteceksiniz, başka yolu yok. Bölgedeki vatandaşlarıma sesleniyorum, kimliğinizle gurur duyun ama PKK terör örgütünün sizinle hiçbir derdi yok" dedi.







Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür Kongre Merkezi'nde Çevre Projeleri Açılış Töreni'ne katıldı. Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:







"955 MİLYON LİRALIK AÇILIŞ"







"Bu törenle Türkiye'ye yakışan 120 tesisin açılışını bir anda gerçekleştiriyoruz. AK Parti hükümetlerinin bir sıkıntısı var, iş çok açılış için zaman yok. O yüzden 100'er 100'er demet yapıp açıyoruz. Eskiden 'Bir şey bulun da açalım' diye valiyi, kaymakamı sıkıştırırlardı. O kadar çok eser var ki, bugün de memleketin her köşesinden eserlerin açılışını yapıyoruz. Toplam bedeli 955 milyon lira. Yeter ki çevremiz temiz olsun, şehirlerimiz daha yaşanabilir olsun. Bu yatırımlar ne ilk, ne son; bu başlangıç. Bunun devamı gelecek. Hiçbir partide bakanlık yanı sıra parti genel başkan yardımcılarına baktığınız zaman biz de hem yerel yönetimler genel başkan yardımcımız var, bir de belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcımız var. Çevreyi ve şehirciliği çok önemsiyoruz.







"7 MİLYON BİNAYI YENİLEMEK GEREKİYOR"







Şehir, bir medeniyettir. Marifet halkın kalbini, ruhunu ihya edecek, insana huzur verecek şehirler imar etmektir. İlk günlerden beri yanlışları doğruya tahvil etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yanlış imar edilmiş şehirleri, kentsel dönüşüm diyerek kendi elimizle yaptığımız bu rezilliği düzeltmeye gayret ediyoruz. 200'den fazla yerde kentsel dönüşüm ilan ettik. İzmir'in yüzde 62'si imarsız, kuralsız ve depreme dayanıklılık bakımından sorunlu. Bütün Türkiye çapında olaya baktığımızda 7 milyon binayı yenilemek gerekiyor. 100 milyar liralardan bahsediyorum. Bunları daha baştan düzgün yapsaydık... 15 yılda memleketin bir ucundan diğer ucuna uzanan yeni bir Türkiye inşa ettik. Yaşanabilir marka şehirler bizim AK Parti iktidarının şehircilikteki en önemli hedefidir. Bu bir ihya hareketi, zaman içinde daha iyi yere gelecek.







kaynak:habertürk