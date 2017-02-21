

Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:







"DEAŞ terör örgütü ne kadar büyük tehditse Asya, Avrupa, ABD için de tehdittir. Bütün terör örgütlerinin hedefi insandır. Bugün bizim kapımızı çalan tehdit yarın bunların sırtını sıvazlayanların da kapısını zorlayacaktır. Son dönemde bazı ülkelerde ırkçı ve ayrımcı söylemler yükseliyor. İsrail meclisinin ezan kısıtlaması, Avrupa'daki İslam karşısı söylemler tehlikeli gelişmelerdir. Bunların hepsi nefret suçlarını beslemekte, evrensel insani değerleri yok etmektedir. Birlikte yaşama kültürünü yok etmektedir. Yaşayacağımız birlikte, barış içinde yaşayacağımız başka bir dünya yok. Bindiğimiz dalı kesmeyelim. Bu ırkçılık hastalığına kapılmadan, insanlığın huzuru için elimizi biraz daha taşın altına koyalım.







kaynak:habertürk