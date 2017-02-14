

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:







"BU ANAYASA 1983 MODEL, YOLDA KALIYOR"







"Ülkemiz 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyor. Bu kutlu yürüyüşün en önemli adımlarını attığımız dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin aydınlık geleceğini inşa ediyoruz. Milletin istikametinde millet için çalışıyoruz. 79 milyon insanımızın hissiyatına kulak veriyoruz. Ekonomimiz büyüyor, bölünmüş yollar, üniversiteler, adalet sarayları, havalimanları, metrolar, limanlar, şehir hastaneleri, eserler ardı ardına hizmete alınıyor.







Türkiye muasır medeniyetler seviyesi hedefine ilerlerken mevcut anayasa milletimizin beklentilerini karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu anayasa 1983 model, yolda kalıyor. Hayırcılar 'Bir ittirirsek çalışır belki' diyor. Çalışmaz kardeşim, milleti boşuna yormayın. Türkiye'yi karış karış geziyoruz, her durakta şunu görüyoruz; milletin aklını yalanlarla bulandırmaya çalışanlar yine başarılı olamamış. Vatandaş ne istediğini de, ne yapacağını da biliyor.







"PKK, FETÖ, DEAŞ, HDP, HAYIR DİYOR, CHP'YE NE DEMEK LAZIM"







Biz ne zaman millete geldiysek, millet bize inandı, güvendi, evet dedi. Bir de hayırcılar var. Şimdi bunlar hayır kelimesinden sevimli iki şey üretirsek, milleti ikna ederiz zannediyorlar. Lafla peynir gemisi yürümez. Hele hayırcıların bindiği PKK, FETÖ gemisi hiç yürümez. PKK, FETÖ, DEAŞ, HDP hayır diyor. Bunlardan ses çıkmıyor, CHP 'Niye böyle konuşuyorsun' diyor. Terör örgütleri hep beraber koro halinde hayır propagandası yapıyorsa, bunun milletimiz, ülkemiz, vatandaşlarımız için bir işareti var. Vatandaş hangi tercihini yapacaksa, yapacak. Terör örgütleri hayır dediği yerde benim vatandaşlarım aynı safta olmayacaktır. Bu ülkede terör örgütlerinin gittiği yolda giden hiçbir vatandaşımızın olduğunu düşünmüyorum. Terör örgütüyle topyekun mücadelede milleti hep yanımızda gördük, belini kırdık. Bekliyorlar ki, AK Parti bir açıklama yapsın da bir açıklama yapalım. Büyüyen, gençleşen Meclis, bu anlayışı kabul etmeyecek. Tek bildikleri işi yapıyorlar 'Hayır, istemezük'.







Bu gazi Meclis, dayatılan cumhurbaşkanı adayı seçilsin diye 1973'te abluka altına alındı. Parti genel başkanları, milletvekilleri ölümle, sürgünle tehdit edildi. 119 turda cumhurbaşkanını seçemedi, bahane edilerek 80 darbesi yapıldı. Biz Türkiye'de demokrasinin başını öne eğdirecek bir olay daha yaşansın istemiyoruz. Milletin gücünün esas olduğu anayasayı millete götürüyoruz.







15 Temmuz'da sivil vatandaşlarımıza saldıran FETÖ ve avanesi hayır diyor. Polisimize, askerimize saldıran sivil vatandaşlarımızı öldüren bölücü PKK hayır diyor. Onların arkasına saklanan, sırtını onlara yaslayan bölücü HDP de hayır diyor. Ana muhalefet yöneticilerine ne demek lazım. Parlamento ortadan kalkıyormuş. CHP'nin resmi siyaseti AK Parti ne derse tam tersi şeklinde.







kaynak:habertürk