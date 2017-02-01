

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:



"Bizim STK'larımızın en önemli görevlerinden biri toplumsal kucaklaşmayı sağlamak, ülkenin her türlü sorununa karşı ilgisiz kalmamak. Sorunları torunlara havale etmemek, çözüm üretmek. Hepimiz Türkiye'deki bütün sosyal gruplar, paydaşlar, STK'ların ana görevi budur. İktidar sizden yetki aldı, vaad ettiği işleri yapacak, şeytan taşlamaktan fırsat bulursa. Sizin göreviniz bitmiyor, yön vereceksiniz, öneriler getireceksiniz, yanlış yapıyorsa da uyarılarınızı da yapacaksınız. Oy vermekle iş bitmiyor. Temsil ettiğiniz alanda bütün insanların beklentilerini karşılayacak güzel işler yapacaksınız.







kaynak:habertürk