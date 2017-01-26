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BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMALAR


BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMALAR
Tarih : 26 Ocak 2017, 11:07
Puan Ver : Başbakan Binali Yıldırım'dan Açıklamalar(8/10)7


Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:



"Bugün kamuoyunda, yargıyla ilgili algı henüz istediğimiz düzeyde değil. Hedefimiz yüzde 75 ve üzeri olmalı. Birçok alanda AK Parti hükümetlerinde vatandaş memnuniyeti yüzde 70'in üzerinde gerçekleşti. Aslında yargıda geldimiz bu noktada, sadece yargıda yaşananlar değil, son yıllarda adalet sistemimizde hiç hak etmediği bazı olayları yaşadı.



2007 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye bir yargı icadıyla karşı karşıya kaldı. 367 milletvekili olmadan Meclis'te Cumhurbaşkanı seçimi yapılamayacağı gibi, yargı camiasının duayeni sayılan isimlerin ortaya attığı icatla yargı sistemi tıkandı. Biz Cumhurbaşkanlığı sistemine giden adımları, o gün yaşananlardan dolayı attık. Bugün anayasa değişikliği esasen 2007'de Cumhurbaşkanının seçilememesinden dolayı, gittiğimiz halk oylamasında, anayasa değişikliğinin eksik kısmının tamamlanmasıdır.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Başbakan  Binali  Yıldırım  Dan  Açıklamalar    haber

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