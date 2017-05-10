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BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN ABD'YE NET UYARI!


BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN ABD'YE NET UYARI!
Tarih : 10 Mayıs 2017, 15:12
Puan Ver : Başbakan Binali Yıldırım'dan Abd'ye Net Uyarı!(9/10)10


İngiltere ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında basın mensuplarına açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin YPG'ye yaptığı silah yardımına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin PKK terör örgütü konusundaki hassasiyetinin en üst düzeyde dikkate alınması için hala Amerikan yönetiminin elinde imkanlar olduğunu düşünüyoruz. Eğer aksi bir karar alırsa, bunun doğuracağı sonuçlar sadece Türkiye'yi bağlamaz, aynı zamanda Amerika için de olumsuz bir netice ortaya koyacaktır" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere ziyaretine ilişkin, "Londra temaslarımız kapsamında bazı ikili görüşmeler yapacağız. Başbakan May başta olmak üzere iş çevreleriyle Türkiye'de yatırım konularını ele alacağız. Referandum sonrası Türkiye pekçok çevrenin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bu konulardaki gerçekleri paydaşlarımızla paylaşma fırsatı bulacağız" dedi.



"ABD İÇİN OLUMSUZ BİR NETİCE ORTAYA KOYACAKTIR"



Başbakan Yıldırım, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD'nin YPG'ye yaptığı silah yardımına ilişkin bir soruya Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin bu konuda düşüncesi nettir. PKK'nın DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıyız. Bunu net bir şekilde muhataplarımıza söyledik. Bunu ABD çok iyi şekilde biliyor. PKK, ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği bir örgüt. Dolayısıyla bu tür girişimleri kabul etmemiz mümkün değil. Stratejik düzeydeki ilişkilerimiz ile terör örgütü arasında bir tercih yapma cihetine gitmelerini düşünmüyoruz. Son açıklamalarında Türkiye'nin hassasiyetlerinin dikkate alınacağının altı hassasiyetle çizilmiştir. Terörle mücadeleyi Türkiye ne kadar başarılı yaptığını ortaya koymuştur. Türkiye'nin PKK terör örgütü konusundaki hassasiyetinin en üst düzeyde dikkate alınması için hala Amerikan yönetiminin elinde imkanlar olduğunu düşünüyoruz. Eğer aksi bir karar alırsa, bunun doğuracağı sonuçlar sadece Türkiye'yi bağlamaz, aynı zamanda Amerika için de olumsuz bir netice ortaya koyacaktır. Zaten Cumhurbaşkanımız ABD'de bu konuyu en üst düzeyde ele alacaktır. Tekrar gündeme getirilecektir.



 



kaynak:sabah








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