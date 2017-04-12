

İzmir'de Sivil Toplum Buluşması'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bizi buralara getiren daha iyi bir gelecek, çocuklarımız için daha güzel bir dünya. Asıl bizim mücadele etmemiz gereken konu da bu" dedi.







Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:







"ZEYBEK DE HALAY DA BİZİMDİR"







Aidiyet duygusu, vatanseverlik bize mahsus bir şey. Çünkü biz Türkiye olarak tarihin hiçbir döneminde başka bir ülkenin esareti altına girmedik. O yüzden onurumuza, bayrağımıza, milletimize çok düşkünüz. Avrupa'da yaşananları hatırlayın. Bakın orada Bakanımızı, milletvekillerimizi durdurdular, atlarıyla itleriyle üzerine gittiler. Bizim vatandaşımız inadına sandıkları doldurdu. Sandıkta cevap verdi. Hiçbiri onların gönlündeki bayrak sevdasını yok edemedi. Vatandaşlarımızı birbirine bağlayan ortak vatan ve millet sevgimizdir. Farklılıklarımız bizi ayrıştıran şeyler değil bizi birbirimize daha fazla bağlayan zenginliklerimizdir. Zeybek de halay da bizimdir.Ötekileştiren, bölmeye çalışanların karşısında uyanık olmak zorundayız. Biz bu sınavdan geçtik. Ülkemizin ne kadar büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu gördük. Bu topraklar üzerinde hesabı olanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Önemli bir coğrafyadayız. Bu coğrafya tarihin her döneminde dinamik olmuştur. Petrolümüz, doğalgazımız yok ama öyle bir insan potansiyelimiz ve stratejik konumumuz var ki bu çok daha kıymetli.







kaynak:sabah