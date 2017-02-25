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BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM KONUŞUYOR


BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM KONUŞUYOR
Tarih : 25 Şubat 2017, 12:44
Puan Ver : Başbakan Binali Yıldırım Konuşuyor(10/10)9


Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;



Başbakan Yıldırım, konuşma yapacağı kürsüye torunu Ecemsu ile birlikte çıktı.



Siz hayatsınız, siz umutsunuz. Sizler beklediğimiz baharın müjdesiniz. Bu baharın muştusunu siz taşıyorsunuz çocuklar. Ey çocuklar... Ne güzle söylemiş üstat Necip Fazıl, "Annesi gül koklasa ağzı gül kokacak çocuk" Ne güzel demiş Nazım Hikmet... "Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne..." Sevgili Ecemsu... İşte şu muhteşem kadro yarınları inşa edecek.



ÜZERİMDE EMANET VAR!



Üzerimde bir emanet var. Milyonlar da bu selamı cevapsız bırakmayacak. Kurucu genel başkanımız, kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan... Size selamlarını getirdim. Buradan öyle bir 'Evet' deyin ki milyonlar sesimizi duysun... Liderimizin, kurucu genel başkanımızın emanetine sahip çıkıyor muyuz?



Bütün gazilerimize buradan şükranlarımızı sunuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.



AK Parti'nin halk oylaması kampanya tanıtım toplantısı öncesi salon dışındaki partililere seslenen Başbakan Binali Yıldırım, "Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımızı gönderiyoruz. "Bugün Türkiye'nin aydınlık yarınlara kapılarını aralayacak 16 Nisan halk oylaması için kampanyamızı resmen başlatmış oluyoruz" dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Başbakan  Binali  Yıldırım  Konuşuyor    haber

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