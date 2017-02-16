

İstanbul Kongre Merkezi'nde 25 ülkeden İstanbul'a gelen turizm bakanlarının katıldığı Dünya Turizm Forumu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım çok önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Binali Yıldırım: Bölgedeki kardeşlik için büyük çaba sarf ediyoruz. 3,5 milyon insanla ekmeğini paylaşan ülke Türkiye'dir. Dünyada bunu yapan başka bir ülke de yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde güvenli bir şehir yoktur. Bugün turizm sektöründe bir adım öne çıkmak için başkaları hakkında dedikodu üreterek, bir yerleri güvensiz ilan ederek iş yapmaya çalışanlar var. Terör her yerde. Terörden korkmak, ancak teröristlerin işine yarar. Gururla ve güvenle söylüyorum: ABD ne kadar güvenliyse Türkiye o kadar güvenli, Paris ne kadar güvenliyse İstanbul o kadar güvenli. Onun için turizmi baltalamak için avanta sağlamak için turizmi kullanmayalım. Bölgesel ve küresel barışın tesis edilmesine köstek olmayalım. Bu çağrımı da buradan ifade etmek istiyorum.







Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Turizm Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Turizm barış için, kardeşlik için çok önemli bir sektördür, önemli bir faaliyettir. Bu yolda çaba gösteren herkesi aynı zamanda gönüllü bir barış elçisi olarak kabul ediyorum ve tebrik ediyorum" dedi.







Başbakan Binali Yıldırım'ın Dünya Turizm Forumu'nda salondaki 25 ülkenin turizm bakanlarının da dinlediği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:







Yalnızca ekonomik bir bakışla turizmi değerlendirmek eksik kalır, yetersiz kalır. Turizm bunların ötesinde öncelikle kültürlerin buluşmasıdır, medeniyetlerin buluşmasıdır. Kültürlerin buluşmasını tesis ettiğimiz ölçüde, kültürlerin kaynaşmasını ve karşılıklı ön yargıların da kırılmasını sağlamış oluyoruz. Turizmi kültürel etkileşime, milletlerin birbiriyle kaynaşmasına güç katan bir değer olarak görüyoruz. Uluslararası ilişkilerin pekişmesine, farklı toplumlar arasındaki güçlü dostlukların kurulmasına önemli bir araçtır turizm... Kültürel yakınlaşmalar, ekonomik ve siyasi ilişkilerin de ivme kazanması turizm faaliyetleriyle yakından ilişkilidir.







kaynak:sabah