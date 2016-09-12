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BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, HERKES KENDİ İŞİNE BAKSIN.


BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, HERKES KENDİ İŞİNE BAKSIN.
Tarih : 12 Eylül 2016, 09:52
Puan Ver : Başbakan Binali Yıldırım, Herkes Kendi İşine Baksın.(6/10)5


Başbakan Binali Yıldırım, "Herkes kendi işine baksın. Biz ülkemizde kanunların, kuralların nasıl işleyeceğini başkalarından öğrenecek değiliz. Türkiye bir hukuk devletidir. Her şey yasalarla gayet net olarak ortaya konmuştur. Türkiye'nin bu konuda kimseden ders almaya ihtiyacı da yoktur." dedi.



Binali Yıldırım, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisinde kıldığı bayram namazının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Yıldırım, belediyelere kayyum atanmasının ardından ABD'nin, "Kayyum atamalarının yapıldığı yerlerde dileriz seçimler yeniden yapılır" şeklindeki açıklamasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine şu karşılığı verdi:



"Değerli arkadaşlar, herkes kendi işine baksın. Biz ülkemizde kanunların, kuralların nasıl işleyeceğini başkalarından öğrenecek değiliz. Türkiye bir hukuk devletidir. Her şey yasalarla gayet net olarak ortaya konmuştur. Türkiye'nin bu konuda kimseden ders almaya ihtiyacı da yoktur."








Etiketler: Başbakan  Binali  Yıldırım  Herkes  Kendi  İşine  Baksın    haber

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