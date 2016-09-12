

Başbakan Binali Yıldırım, "Herkes kendi işine baksın. Biz ülkemizde kanunların, kuralların nasıl işleyeceğini başkalarından öğrenecek değiliz. Türkiye bir hukuk devletidir. Her şey yasalarla gayet net olarak ortaya konmuştur. Türkiye'nin bu konuda kimseden ders almaya ihtiyacı da yoktur." dedi.







Binali Yıldırım, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisinde kıldığı bayram namazının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.







Yıldırım, belediyelere kayyum atanmasının ardından ABD'nin, "Kayyum atamalarının yapıldığı yerlerde dileriz seçimler yeniden yapılır" şeklindeki açıklamasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine şu karşılığı verdi:







"Değerli arkadaşlar, herkes kendi işine baksın. Biz ülkemizde kanunların, kuralların nasıl işleyeceğini başkalarından öğrenecek değiliz. Türkiye bir hukuk devletidir. Her şey yasalarla gayet net olarak ortaya konmuştur. Türkiye'nin bu konuda kimseden ders almaya ihtiyacı da yoktur."