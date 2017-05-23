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BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM GÜRCİSTAN'DA


BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM GÜRCİSTAN'DA
Tarih : 23 Mayıs 2017, 12:54
Puan Ver : Başbakan Binali Yıldırım Gürcistan'da(8/10)7


Gürcistan'da Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ikincisine başkanlık edecek olan Başbakan Binali Yıldırım, düzenlenen basın toplantısında, "Gürcistan'da 15 Temmuz sonrası Gürcistan Başbakanı'nın Ankara'ya gelmesi bizim için unutulmaz bir anıdır. Bu kez Gürcistan'da yaptığımız ikinci toplantıyı önemsiyoruz. Gürcistan'ın 25 Mayıs Milli Günü'nü de tebrik ediyorum" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, iki ülke vatandaşlarının pasaportsuz seyahat edebilmesinin önemine dikkat çekerek, "Batum Havalimanı ülkelerimiz arasındaki bu gelişmelere önemli bir katkı sağlamaktadır" dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Başbakan  Binali  Yıldırım  Gürcistan  Da    haber

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