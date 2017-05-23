

Gürcistan'da Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ikincisine başkanlık edecek olan Başbakan Binali Yıldırım, düzenlenen basın toplantısında, "Gürcistan'da 15 Temmuz sonrası Gürcistan Başbakanı'nın Ankara'ya gelmesi bizim için unutulmaz bir anıdır. Bu kez Gürcistan'da yaptığımız ikinci toplantıyı önemsiyoruz. Gürcistan'ın 25 Mayıs Milli Günü'nü de tebrik ediyorum" dedi.







Başbakan Binali Yıldırım, iki ülke vatandaşlarının pasaportsuz seyahat edebilmesinin önemine dikkat çekerek, "Batum Havalimanı ülkelerimiz arasındaki bu gelişmelere önemli bir katkı sağlamaktadır" dedi.







kaynak:sabah