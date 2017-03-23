

Partisinin Elazığ il başkanlığının Paşa Konağı'nda düzenleyeceği "Vefa Buluşması"nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "CHP birden bire kuzu gibi oldu. O CHP gitti, başka CHP geldi. Yumuşak söylemler, sanki o Meclisi birbirine katan CHP yok, yepyeni bir kılığa girerek aklı sıra milleti kandıracaklar. Millet sizin geçmişinizi bilir, milletin elinde sizin kabarık siciliniz var. Son dakikada şirin gözükmekle milleti aldatacağınızı mı zannediyorsunuz?" dedi.







Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:







"CHP BİRDEN BİRE KUZU GİBİ OLDU"







Bizim kitabımızda şartlar ne olursa olsun yola devam var. Demokrasinin ayaklar altına alındığı bu dönemde bu hareket insani değerleri savunmak için var. 15 Temmuz'da bizim rotamızı aziz Türk milleti belirledi.AK Parti Türkiye'nin birliğinin teminatıdır. Sizler de demokrasinin öncü kahramanlarısınız. Türkiye'ye umut olan AK Parti hareketinin bir neferi olarak bu hepimizin hakkı. Tarihi bir değişimin arefesindeyiz. Anayasa değişikliği ile yeni bir döneme giriyoruz. Milletin verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var ama ana muhalefet buna yanaşmadı. Bunlar hiçbir zaman millete güvenerek yol yürümemiştir. Bu yüzden vesayetlerden, dayatmalardan kendine iş çıkarma arayışında olmuşlardır. Biz bu teklifi MHP ile birlikte yaptık meclise getirdik. Meclis'te kıyamet kopardılar. Milletin önüne getirmek için gereken oylama yapıldı ve değişiklik teklifi kabul edildi. Şimdi söz de karar da milletin. Son sözü millet söyleyecek. Meclis'ten geçti onaylandı, CHP birden bire kuzu gibi oldu. O CHP gitti, başka CHP geldi. Yumuşak söylemler, sanki o Meclisi birbirine katan CHP yok, yepyeni bir kılığa girerek aklı sıra milleti kandıracaklar. Millet sizin geçmişinizi bilir, milletin elinde sizin kabarık siciliniz var. Son dakikada şirin gözükmekle milleti aldatacağınızı mı zannediyorsunuz?







kaynak:sabah