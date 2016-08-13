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BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: ABD BAŞKAN YARDIMCISI BİDEN DE GELECEK


BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: ABD BAŞKAN YARDIMCISI BİDEN DE GELECEK
Tarih : 13 Ağustos 2016, 12:55
Puan Ver : Başbakan Binali Yıldırım: Abd Başkan Yardımcısı Biden De Gelecek(0/10)


Başbakan  Binali Yıldırım:  (FETÖ) Örgütten olanlarla direkt ilişkisi olmayanları ayırmakta zorluklar var ama hatasız iş yapmak için çok çaba harcıyoruz. Bunların kendi iletişim ağları var. 50 bin kişilik bir yapı. Direk örgütte olanlarla hasbel kader bulaşmış olanları titizlikle ayıracağız. Elimizdeki bilgiler sınırlı ama biz minimum hata ile normalleşme için çaba harcıyoruz. Asker, sivil bürokrasi, iş dünyasından olanları belirliyoruz.










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