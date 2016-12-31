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başbakan binali yıldırım 4 projeyi onayladı

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM 4 PROJEYİ ONAYLADI

Başbakan Binali Yıldırım, Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı, Yozgat Havalimanı, Karaman Havalimanı ve Tokat Yeni Havalimanı Yapımı projelerini onayladı

Tarih : 31 Aralık 2016, 09:35
Puan Ver : Başbakan Binali Yıldırım 4 Projeyi Onayladı(5/10)7


Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla, "Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı","Yozgat Havalimanı" ve "Karaman Havalimanı" ile "Tokat Yeni Havalimanı Yapımı" Projeleri 2016 Yılı Yatırım Programı'na alındı.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım'ın talimatıyla 4 proje, 2016 Yılı Yatırım Programı'na dahil edildi.



Buna göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın "Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı", Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının "Yozgat Havalimanı" ve "Karaman Havalimanı" ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün "Tokat Yeni Havalimanı Yapımı" projeleri Başbakan Yıldırım'ın onayı ile 2016 Yılı Yatırım Programı'na alındı.



 



kaynak:ahaber








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