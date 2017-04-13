

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanlığınca düzenlenen Sivil Toplum Buluşması'nda, İzmir'de moral depoladığını, 2 günlük İzmir programı kapsamında ilçelerde esnaf ziyareti, hemşehri buluşmaları sayesinde vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.







"BU SİSTEMİN ARIZASI VAR"







Yıldırım, 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin, "O gün diyorum ki arkadaş insanların üzerine bomba yağdırıyor şu uçaklar, uçak kaldırın, bunları uzaklaştırın. Ne dese beğenirsiniz, 'Efendim yazılı emir gerekir'. 'Ben sana sabah yazılı izini gösteririm' dedim. Şimdi yazılı izin orada, bol bol hatırasını yazsın. Bu da bize bir şey gösteriyor; bu sistemin arızası var. Ben torunuma cevap veremedim. Bana diyor ki 'dede bunlar bizim askerimiz değil mi', evet. 'Niye bizim insanların üzerine bomba atıyorlar.', 11 yaşındaki çocuk söylüyor bunu. Ne diyeceksiniz söyleyin bana. Bunun cevabı pazar günü verilecek." ifadelerini kullandı.







kaynak:habertürk