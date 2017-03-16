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BAŞBAKAN AVRUPA'YA REST ÇEKTİ: FATURASI AĞIR OLUR


BAŞBAKAN AVRUPA'YA REST ÇEKTİ: FATURASI AĞIR OLUR
Tarih : 16 Mart 2017, 10:33
Puan Ver : Başbakan Avrupa'ya Rest Çekti: Faturası Ağır Olur(9/10)11


Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan yolunda konuştu. Habertürk'ten Ali Can Türkoğlu'nun haberine göre AB ile yapılan mülteci anlaşmasında Türkiye'nin kendi üzerine düşeni yaptığını belirten Yıldırım, Avrupa'nın Türkiye ile ilişkilerinde kafa karışıklığını terk etmesi gerektiğini vurguladı. Bölgede istikrarsızlıktan dolayı Türkiye'nin bir anlamda Avrupa'nın güvenliğini sağladığını söyleyen Yıldırım, "Türkiye'nin fedakarlığının Avrupa farkına varmazsa bunun onlara bir faturası olur. Bu bir tehdit değildir. Ama Türkiye'nin belirli konularda kapasitesi sınırlıdır. Bu kapasiteyi fazla zorladığınızda, sonuçları da doğacaktır." dedi.



18 Mart'ta yapılan anlaşmanın üzerinden bir sene geçmesine rağmen AB'nin mültecilere destek için vermesi gereken 3+3 milyar Euro'nun henüz 1 milyarının bile tamamlanmadığını belirten Yıldırım şöyle konuştu:"18 Mart'ta bir anlaşma yaptık, üzerinden 1 sene geçti. Türkiye tarafının yapması gereken işlere bakıyor: Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçen mülteci akınını durdurdun. Durdurmuşuz. Geri Kabul Anlaşması'nı imzalamışız. Onların da AB'de mültecilere 3+3 milyar Euro. İlk 3 milyarı 2018'in sonuna kadar, diğer 3 milyarı da sonraki 3 sene içerisinde verilmesi gerekiyor. Burada ağır gidiliyor. Planlananın daha yarısında bile değiliz. 1 yıl doldu, daha 1 milyar Euro alabilmiş değiliz."



 



kaynak:milliyet








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