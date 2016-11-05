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başbakan, ap başkanı schulz ile görüştü

BAŞBAKAN, AP BAŞKANI SCHULZ İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Yıldırım, AP Başkanı Schulz ile telefonda görüştü

Tarih : 05 Kasım 2016, 13:52
Puan Ver : Başbakan, Ap Başkanı Schulz İle Görüştü(10/10)11


Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz ile telefon görüşmesinde, Avrupadaki bazı çevrelerin yanlış ve eksik bilgilerden hareketle, bazı temelsiz ön yargılarla Türkiye hakkında talihsiz beyanatlarda bulunduklarını, yargının bağımsız olduğunu ve işlemlerini kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde gerçekleştirdiğini, ülkenin halihazırda başta PKK ve FETÖ olmak üzere eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ettiğini dile getirdi.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, dün akşam AP Başkanı Schulz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



AP Başkanı Schulz, görüşmede, Türkiyedeki gelişmeler konusunda değerlendirmelerini aktardı. Schulz, Türkiye-AB iş birliğinin ortak değerler ve çıkarlar temelinde daha da derinleştirilmesinden yana olduğunu, tüm Avrupa için önemli bir ortak olan Türkiyedeki gelişmelerin doğal olarak Avrupa kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini belirterek, birbirini iyi anlamanın büyük önem taşıdığını ifade etti.



Başbakan Yıldırım da Türkiyedeki gelişmeler hakkında muhatabına bilgi verdi. Avrupadaki bazı çevrelerin yanlış ve eksik bilgilerden hareketle, bazı temelsiz ön yargılarla Türkiye hakkında talihsiz beyanatlarda bulunduklarını, yargının bağımsız olduğunu ve işlemlerini kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde gerçekleştirdiğini anlatan Yıldırım, ülkenin halihazırda başta PKK ve FETÖ olmak üzere eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ettiğini ve terörün vatandaşları hedef almaya devam ettiğini kaydetti.








Etiketler: Başbakan  Ap  Başkanı  Schulz  İle  Görüştü    haber

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