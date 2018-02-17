Başbakan Binali Yıldırım Almanya'da Münih Güvenlik Konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Biz terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk." diye konuştu.

Başbakan'ın konuşmalarından satır başları;



Biz hiçbir ülkeyle savaşmıyoruz. Suriye'de bir savaş yok. Sadece terörle mücadele var. Bunu da sadece Türkiye yapmıyor, 62 koalisyon ülkesi yapıyor. Rusya, İran, Türkiye yapıyor. Biz NATO'nun bir parçasıyız, koalisyonun içindeyiz, hava desteği veriyoruz, NATO'da üslerimiz vasıtasıyla oradaki operasyonlara yardımcı oluyoruz. Olayı başka bir yöne çekmenin anlamı yok. Ha bir ülke bize düşmanlık yapar, savaş yapmaya da karar verirse onu da tabii karşılıksız bırakmayız, böyle bir şey istemeyiz ama.

"OSMANLI TOKADINI VURDUK"

Biz terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk. PKK'nın belini kırdık. Ama karşımıza başka bir isimle çıktılar. Çıkarken de yalnız başına çıkmadılar. Maalesef ABD, Rusya ve başka ülkelerin silahlarını gayri meşru yollardan ya da doğrudan temin ederek insanlara karşı kullandılar. Siz biliyor musunuz, Suriye'de birçok ülkenin silahı internet üzerinden satılıyor ve terör örgütleri bunu satın alıyor. Bu nasıl terörle mücadeledir? Bunun cevabını birisi vermeli.

"AMACIMIZ İNSANLARIN YURTLARINA DÖNMESİ"

Afrin'de yerinden yurdundan edilenlerin bölgesini alçak terör örgütlerinden temizliyoruz. Rakka DEAŞ'tan temizlendikten sonra oradaki DEAŞ terör örgütü olduğu gibi Afrin'e geldi. Afrin'de bize karşı bunlar çarpışıyor. Afrin'de sadece PKK/YPG/PYD'ye karşı değil DEAŞ'a karşı da mücadele ediyoruz. Amacımız insanların yerlerine yurtlarına dönmesidir.

Kaynak: haberinburada