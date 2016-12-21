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başbakan ak partili vekillerle 'anayasa' için buluştu

BAŞBAKAN AK PARTİLİ VEKİLLERLE 'ANAYASA' İÇİN BULUŞTU

AK Parti Genel Merkezi'nde Başbakan Yıldırım ile bir araya gelen vekillerden 'yedek vekillik' uygulamasına itiraz geldiği, Başbakan'ın da "İçeriği değil ama adını değiştirmeyi MHP ile konuşalım" dediği öğrenildi

Tarih : 21 Aralık 2016, 15:55
Puan Ver : Başbakan Ak Partili Vekillerle 'anayasa' İçin Buluştu(7/10)5


Başbakan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde, TBMM Anayasa Komisyonu'nda dün görüşülmesine başlanan AK Parti ile MHP'nin üzerinde uzlaştığı, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" konusunda milletvekilleriyle görüşmelerde bulunmak üzere bir araya geldi.



Basına kapalı gerçekleşen ve 2,5 saat süren toplantıda Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği teklifine ilişkin, TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında ve ilerleyen süreçte AK Parti'nin nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin milletvekilleriyle istişarelerde bulundu.



Milletvekillerinin söz alarak, anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaştığı toplantıda, Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.



'YEDEK VEKİLLİK'E İTİRAZ

Habertürk TV Ankara Bürosu'nun edindiği bilgilere göre toplantıda yedek vekil uygulaması gündeme geldi. Bazı milletvekilleri uygulamaya ilişkin çekincelerini aktarırken, maddenin yanlış anlaşılabileceğine ilişkin kaygılarını dile getirdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın "İçeriği değil ama adını değiştirmeyi MHP ile konuşalım" dediği öğrenildi.



 



kaynak:habertürk








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