İşte Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları:







Asırlarca bir arada yaşadığımız, beşeri unsur olarak da hep gönlümüzün bir parçasında yer etmiş özel bir toplum. 1990'lı yıllarda çok büyük ızdıraplar yaşadı. Son 10 yılında da bosna'da ve balkanlarda çok büyük acılar yaşadı. Toplumumuzun bosna'ya bakışı her zaman derinden içten olmuştur. Biz de bu çerçevede her zaman Ak Parti olarak bosna hersek'in yanında olmaya devam edeceğiz.







Savaş esnasında bosna'dan getirdiğimiz öğrenciler, malezya'da onlarcasıyla, gençlerin nasıl acılar çektiğini bazıları aldıkları vefat haberleriyle annelerinin babalarının nasıl büyük ızdıraplar yaşadığına şahit olmuşumdur. Bu savaş çocukları bugün büyüdüler. Bir barış toplumu oluşturmak için gayret sarf ediyorlar. Bizler, bir daha böyle acılar yaşanmaması için yapılması gerekenleri yapmaya gayret ettik.







Srebrenitsa insanlığın vicdan sembolüdür de. Srebrenitsa'da 8 bine aşkın kardeşimiz, BM'nin gözleri önünde katledildiler. Bu kardeşlerimizin cenazeleri zamanla ortaya çıkarıldı ve şimdiye kadar defnedilen kurbanların sayısı 6241'e ulaştı. İnşallah bu ziyaretimizde 136'sı daha ebedi istirahatlerine uğurlanacak. Bu soykırım tescil edildi. Türkiye bosna ile ikili ilişkileri bağlamında her zaman destek verdi, vermeye devam edecek.







Bosna Hersek, Türkiye, Sırbistan üçlü mekanizmasını kurduk. Sorunların aşılması için çok büyük çabalar sarf ettik. Her zaman Bosna Hersek'te etnik dini barışın sağlanmasını zaruri gördük. Bu ziyaretimde 20'nci yıl dönümü törenlerine katılacağım, diğer taraftan bosna hersek ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz.







Ziyaretimizin bugünkü kısmında ikili görüşmelere ağırlık vereceğiz. İ