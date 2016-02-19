

Davutoğlu, patlamanın meydana geldiği alanı ziyaret ederek hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı. Başbakan Davutoğlu ile birlikte İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar da alana geldi.







Davutoğlu yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı. Büyükelçiler ise Davutoğlu'na taziyelerini bildirdi.







Ankara'da meydana gelen terör saldırısında bomba yüklü beyaz araç servis araçlarını hedef alarak patlatıldı. Saldırıda yirmisi rütbeli yirmisekiz kişi şehit oldu.







BÜYÜKELÇİLER KARANFİL BIRAKTI







Bazı ülkelerin Ankara büyükelçileri, Ankara'daki bombalı saldırının gerçekleştiği yere, yaşamını yitirenler anısına karanfil bıraktı.



Büyükelçiler, İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokağı'na geldi. Patlamanın gerçekleştiği alana gelen büyükelçiler, saldırıda hayatını kaybedenler anısına karanfil bıraktı. Saldırının gerçekleştiği yere ziyaretler sürüyor.