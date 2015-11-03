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BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU: BU COŞKUYU CUMHURBAŞKANI DA YAŞIYOR


BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU: BU COŞKUYU CUMHURBAŞKANI DA YAŞIYOR
Tarih : 03 Kasım 2015, 15:23
Puan Ver : Başbakan Ahmet Davutoğlu: Bu Coşkuyu Cumhurbaşkanı Da Yaşıyor(7/10)6


Davutoğlu, şunları söyledi:



1 HAFTADA 3 BAYRAM



Aziz İstanbullular, hepinizi muhabbetle selamlıyorum

İstanbul bizim kimliğimizin, tarihimizin omurgasıdır



DAVUTOĞLU'NU KARŞILAMADA RENKLİ GÖRÜNTÜLER VARDI - Foto Galeri



1 Kasım demokrasi bayramı İstanbullulara mübarek olsun.

1 haftada 3 bayramı idrak ettik. 29 Ekim bayramı, 1 Kasım demokrasi bayramı.

Bunu bize yaşatan bütün vatandaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum

Gerçek bir bayram yaşadık

3. bayram da bugün. Özellikle İstanbul'a gelmek istedim

Biz eğilir miyiz arkadaşlar! Asla

Davos dönüşü buraya indiğimiz geceyi de hatırlıyorum. Hiçbir güç karşısında eğilmedik, eğilmeyecek

Bugün yine bayram 3 Kasım, AK Parti'nin AK yılların bayramı





BU COŞKUYU CUMHURBAŞKANI DA YAŞIYOR



Ak devrimini başlatan Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı gönderiyorum

Biraz önce beraberdik, onun da selamı var sizlere bu coşkuyu o da yaşıyor



TEK BİR SEBEBİ VAR: SAMİMİYET



13 yıl iktidardan sonra yüzde 49,5'la millet bize güvenini gösterdi. Milletimize teşekkür ediyoruz

Gazeteciler seçim gecesi sordular, bu artışın nedeni nedir diye?

Dedim ki tek bir sebebi var; Samimiyet, samimiyet, samimiyet

Aşk, samimiyet, dava gelince akla AK Parti gelir

Milletimiz bu ülkeye aşkla bağlı olanları gördü





BU SEÇİMDE KAYBEDEN YOKTUR



Bu seçimin galibi 78 milyon vatandaşımızdır, bu seçimde kaybeden yoktur, hiç kimseyi dışlamayacağız

İstanbul'da oylarımız 985 bin arttı. İstanbul'da biz gönüle girmişiz demek ki

Hiç kimsenin kalbini kırmadık, üzecek tek kelime etmedik, kimseye tepeden bakmadık

Hangi oranı bekliyorsunuz dediler. Benim için iki seçenek var: AK Parti'ye oy verenler, AK Parti'ye oy verecekler…

Çok daha büyüğünü 2019'da kutlayacağız. 2019'un ayak izlerini hissediyorum

 








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