BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU: BU COŞKUYU CUMHURBAŞKANI DA YAŞIYOR
Davutoğlu, şunları söyledi:
1 HAFTADA 3 BAYRAM
Aziz İstanbullular, hepinizi muhabbetle selamlıyorum
İstanbul bizim kimliğimizin, tarihimizin omurgasıdır
DAVUTOĞLU'NU KARŞILAMADA RENKLİ GÖRÜNTÜLER VARDI - Foto Galeri
1 Kasım demokrasi bayramı İstanbullulara mübarek olsun.
1 haftada 3 bayramı idrak ettik. 29 Ekim bayramı, 1 Kasım demokrasi bayramı.
Bunu bize yaşatan bütün vatandaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum
Gerçek bir bayram yaşadık
3. bayram da bugün. Özellikle İstanbul'a gelmek istedim
Biz eğilir miyiz arkadaşlar! Asla
Davos dönüşü buraya indiğimiz geceyi de hatırlıyorum. Hiçbir güç karşısında eğilmedik, eğilmeyecek
Bugün yine bayram 3 Kasım, AK Parti'nin AK yılların bayramı
BU COŞKUYU CUMHURBAŞKANI DA YAŞIYOR
Ak devrimini başlatan Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı gönderiyorum
Biraz önce beraberdik, onun da selamı var sizlere bu coşkuyu o da yaşıyor
TEK BİR SEBEBİ VAR: SAMİMİYET
13 yıl iktidardan sonra yüzde 49,5'la millet bize güvenini gösterdi. Milletimize teşekkür ediyoruz
Gazeteciler seçim gecesi sordular, bu artışın nedeni nedir diye?
Dedim ki tek bir sebebi var; Samimiyet, samimiyet, samimiyet
Aşk, samimiyet, dava gelince akla AK Parti gelir
Milletimiz bu ülkeye aşkla bağlı olanları gördü
BU SEÇİMDE KAYBEDEN YOKTUR
Bu seçimin galibi 78 milyon vatandaşımızdır, bu seçimde kaybeden yoktur, hiç kimseyi dışlamayacağız
İstanbul'da oylarımız 985 bin arttı. İstanbul'da biz gönüle girmişiz demek ki
Hiç kimsenin kalbini kırmadık, üzecek tek kelime etmedik, kimseye tepeden bakmadık
Hangi oranı bekliyorsunuz dediler. Benim için iki seçenek var: AK Parti'ye oy verenler, AK Parti'ye oy verecekler…
Çok daha büyüğünü 2019'da kutlayacağız. 2019'un ayak izlerini hissediyorum
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