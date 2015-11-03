

Davutoğlu, şunları söyledi:







1 HAFTADA 3 BAYRAM







Aziz İstanbullular, hepinizi muhabbetle selamlıyorum



İstanbul bizim kimliğimizin, tarihimizin omurgasıdır







DAVUTOĞLU'NU KARŞILAMADA RENKLİ GÖRÜNTÜLER VARDI - Foto Galeri







1 Kasım demokrasi bayramı İstanbullulara mübarek olsun.



1 haftada 3 bayramı idrak ettik. 29 Ekim bayramı, 1 Kasım demokrasi bayramı.



Bunu bize yaşatan bütün vatandaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum



Gerçek bir bayram yaşadık



3. bayram da bugün. Özellikle İstanbul'a gelmek istedim



Biz eğilir miyiz arkadaşlar! Asla



Davos dönüşü buraya indiğimiz geceyi de hatırlıyorum. Hiçbir güç karşısında eğilmedik, eğilmeyecek



Bugün yine bayram 3 Kasım, AK Parti'nin AK yılların bayramı







BU COŞKUYU CUMHURBAŞKANI DA YAŞIYOR







Ak devrimini başlatan Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı gönderiyorum



Biraz önce beraberdik, onun da selamı var sizlere bu coşkuyu o da yaşıyor







TEK BİR SEBEBİ VAR: SAMİMİYET







13 yıl iktidardan sonra yüzde 49,5'la millet bize güvenini gösterdi. Milletimize teşekkür ediyoruz



Gazeteciler seçim gecesi sordular, bu artışın nedeni nedir diye?



Dedim ki tek bir sebebi var; Samimiyet, samimiyet, samimiyet



Aşk, samimiyet, dava gelince akla AK Parti gelir



Milletimiz bu ülkeye aşkla bağlı olanları gördü







BU SEÇİMDE KAYBEDEN YOKTUR







Bu seçimin galibi 78 milyon vatandaşımızdır, bu seçimde kaybeden yoktur, hiç kimseyi dışlamayacağız



İstanbul'da oylarımız 985 bin arttı. İstanbul'da biz gönüle girmişiz demek ki



Hiç kimsenin kalbini kırmadık, üzecek tek kelime etmedik, kimseye tepeden bakmadık



Hangi oranı bekliyorsunuz dediler. Benim için iki seçenek var: AK Parti'ye oy verenler, AK Parti'ye oy verecekler…



Çok daha büyüğünü 2019'da kutlayacağız. 2019'un ayak izlerini hissediyorum



