O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU: ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ


BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU: ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ
Tarih : 18 Şubat 2016, 09:32
Puan Ver : Başbakan Ahmet Davutoğlu: Asla Geri Adım Atmayacağız(6/10)5


BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, Ankara saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Davutoğlu, terör örgütlerine karşı verilen mücadeleden asla geri adım atılmayacağını vurgulayarak "Ülkemizi, aziz milletimizi ve demokrasimizi hedef alan bu menfur saldırıyı gerçekleştirenler ve azmettirenler asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Bütün terör örgütlerine karşı verdiğimiz haklı mücadelede asla geri adım atmayacağız" dedi.



Başbakan Davutoğlu'nun Ankara'da yaşanan bombalı saldırıya yönelik açıklaması şöyle: "Aziz vatandaşlarım, bu akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını taşıyan servis araçlarına yönelik terörist saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve metanet diliyorum. Aziz milletimizin ve bütün insanlık ailesinin başı sağ olsun.



Terör ve şiddet karşısında 78 milyon vatandaşımızla bir ve beraberiz. Türkiye Cumhuriyeti, kendi hukukunu çiğnetmeyecek ve kimden gelirse gelsin haklı davasından vazgeçmeyecektir. Ülkemizi, aziz milletimizi ve demokrasimizi hedef alan bu menfur saldırıyı gerçekleştirenler ve azmettirenler asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Bütün terör örgütlerine karşı verdiğimiz haklı mücadelede asla geri adım atmayacağız. Bu menfur saldırıyı istismar ederek provokasyona yeltenecek şer odaklarına karşı yüce milletimizin engin ferasetine ve sağduyusuna güveniyorum.



Uzunca bir süredir, terörün hedefi olan ve birçok badireyi daha fazla kenetlenerek aşmış milletimiz, bu saldırılar karşısında da vakar ve dayanışma içerisinde bu zor koşulların üstesinden gelecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk ve adalet çizgisinden sapmadan, terör ve şiddete prim vermeden öncelikle kendi ulusal güvenliğini koruyacak insani değerleri herkes adına savunmaya devam edecektir. Aziz milletime sabır, vakar ve metanet diliyorum"








Etiketler: Başbakan  Ahmet  Davutoğlu  Asla  Geri  Adım  Atmayacağız    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER