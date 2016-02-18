

BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, Ankara saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Davutoğlu, terör örgütlerine karşı verilen mücadeleden asla geri adım atılmayacağını vurgulayarak "Ülkemizi, aziz milletimizi ve demokrasimizi hedef alan bu menfur saldırıyı gerçekleştirenler ve azmettirenler asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Bütün terör örgütlerine karşı verdiğimiz haklı mücadelede asla geri adım atmayacağız" dedi.







Başbakan Davutoğlu'nun Ankara'da yaşanan bombalı saldırıya yönelik açıklaması şöyle: "Aziz vatandaşlarım, bu akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını taşıyan servis araçlarına yönelik terörist saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve metanet diliyorum. Aziz milletimizin ve bütün insanlık ailesinin başı sağ olsun.







Terör ve şiddet karşısında 78 milyon vatandaşımızla bir ve beraberiz. Türkiye Cumhuriyeti, kendi hukukunu çiğnetmeyecek ve kimden gelirse gelsin haklı davasından vazgeçmeyecektir. Ülkemizi, aziz milletimizi ve demokrasimizi hedef alan bu menfur saldırıyı gerçekleştirenler ve azmettirenler asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Bütün terör örgütlerine karşı verdiğimiz haklı mücadelede asla geri adım atmayacağız. Bu menfur saldırıyı istismar ederek provokasyona yeltenecek şer odaklarına karşı yüce milletimizin engin ferasetine ve sağduyusuna güveniyorum.







Uzunca bir süredir, terörün hedefi olan ve birçok badireyi daha fazla kenetlenerek aşmış milletimiz, bu saldırılar karşısında da vakar ve dayanışma içerisinde bu zor koşulların üstesinden gelecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk ve adalet çizgisinden sapmadan, terör ve şiddete prim vermeden öncelikle kendi ulusal güvenliğini koruyacak insani değerleri herkes adına savunmaya devam edecektir. Aziz milletime sabır, vakar ve metanet diliyorum"