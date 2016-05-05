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BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU: AK PARTİ KONGRESİ'NDE ADAY DEĞİLİM


BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU: AK PARTİ KONGRESİ'NDE ADAY DEĞİLİM
Tarih : 05 Mayıs 2016, 15:20
Puan Ver : Başbakan Ahmet Davutoğlu: Ak Parti Kongresi'nde Aday Değilim(8/10)10


Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"CANLA BAŞLA ÇALIŞTIM"



"25 yıllık tarihte akademisyen olarak, dışişleri bakanı olarak, başbakan olarak aziz milletimizin hizmetinde olmak gurur vesilesi olmuştur. Bildiğiniz gibi 28 Ağustos 2014'te kurucu genel başkanımız ve liderimiz Tayyip Erdoğan'dan kutsal emaneti devraldım. Canla başla çalıştım, millet şahidim.



Bu dönemde yaşadıklarımız  tarihin ve milletin şahitliğinde gerçekleşti. 20 aylık süreç 3 döneme ayrılabilir. Birincisi 62. hükümet dönemidir. Bu dönemde en önemli hedef olarak AK Parti'nin birliğinin muhafazası olmuştur.



"PARTİMİZİN OMURGASINDAN BİR ŞEY EKSİLMEMİŞTİR"



Partimizin omurgasından bir şey eksilmemiştir. Bu konuda bana katkıda bulunanlara teşekkürü bir borç biliyorum. Suhuletle ülkeyi seçime götürmek de hedefimizdi. Birçok kaos senaryoları söz konusuydu.



Başbakan olduğum anda başlayan bir meydana okuma vardı; Kobani olayları bahane edilerek yapılan terör olayları. Başında bulunduğum bakanlar kurulu döneminde hiçbir yatırım geride kalmamış, hiçbir yatırımda aksama olmamıştır.



"KARİZMATİK BİR LİDERDEN SONRA..."



Karizmatik bir liderden sonra partinin durumunu herkes merak ediyordu.



7 Haziran-1 Kasım arası kritik bir dönemdi. Partimizin çoğunluğu alamaması dolayısıyla puslu havayı sevenler ortaya çıktı. 7 Haziran akşamı partimizde üzüntü vardı.



7 Haziran'da seçim sonuçları nedeniyle başlarımızın öne eğilmesini gerektirecek bir şey yaşanmadı. Bir bu ülkeyi bir saniye dahi hükümetsiz bırakmadık. Kriz bekleyenler kaos bekleyenler çelikleşmiş bir iradeyi karşılarında buldular.








Etiketler: Başbakan  Ahmet  Davutoğlu  Ak  Parti  Kongresi  Nde  Aday  Değilim    haber

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