BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU AÇIKLAMA YAPIYOR







İlgili bütün arkadaşlardan, valimizden, bütün birimlerden detaylı bir brifing aldık. Bu büyük bir acıdır. Bütün Türkiye'yi kenetlemesi gerekir. İlk defa bu acıyla karşı karşıya değiliz. 2003, 2007, 2008'de bu tip canlı bomba saldırılarını zihnimizde tutuyoruz. Farklı örgütler tarafından yapılmış olsa da, milletimizin bütünlüğüne yönelik yapılmış saldırılardır. Bu tip saldırılarla hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Bu tip olaylarda ilk düşüncemiz insani boyutudur. Siyasi geçmişleri ne olursa olsun, hepsi bizim vatandaşımız, canımızıdır. İkinci boyut idari, hukuki soruşturmasıdır. Bu grup Suruç'a yaklaşırken gerekli aramalar yapılıyor. Bu arama esnasında 2 kişi göazltına alınıyor. Sonra Belediyenin Kültür merkezine intikal ettirildiklerinde gelen talep üzerine, beledeiye alanı olduğu için ikinci bir arama yapılmıyor. Anlaşılan o ki, ya bir sızma, ya grup içinde söz konusu olan kimliği teşhis edilemeyen şahıs tarafından canlı bomba olmak suretiyle bu katliam gerçekleştiriliyor. Canlı bombanın tespiti konusunda ciddi mesafe alındı. Şüpheli konusunda önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bu muhtemel şüpheli isim konusunda bir açıklama şu an için yapmıyoruz. Kimler bundan sorumluysa gereken her şey yapılacak. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Bu saldırı Türkiye'ye yapılan bir saldırıdır. Hepimiz artak bir tavır sergilemeliyiz. Terörün, şiddetin her türlüsüne karşı tavır almamız gereken günlerdeyiz. Siyasi istismara yönelmemeliyiz. Biz her ne surette olursa olsun Türkiye'ye zarar verecek herhangi bibr gelişme karşısında her türlü önlemi alıyoruz. Yarın Bakanlar Kurulu'nda sınırımızda alınacak ek tedbirleri ele alacağız. Kimse bu olaylar üzerinden Türkiye'yi töhmet altına almaması gerekir. Özellikle HDP yöneticilerinin açıklamalarına dikkat etmeleri gerekir. Şiddet ve teröre karşı ortak bir tavır almaya bir kez daha çağırıyorum. Buradan Adıyaman'a geçeceğiz. Dün şehit edilen askerimizin cenaze merasimine katılacağız. Askerimize de bir kez daha rahmet diliyorum. Bir şüpheli tespit edilmiş durumda. Şu an DAEŞ bağlantısı yoğunluk kazanmış durumda. Ben ortak tavır çağrımı gerekiyorsa her gün yineleyeceğim. Ümit ederim HDP ve MHP de aynı tavrı sergilerler. HDP'ye de yine çağrıda bulunuyorum. Bu gibi olaylarda partiler rant sağlarsa bedelini Türkiye öder. HDP'nin silahsızlanma ile ilgili olumlu çağrıları Kandil'den gelen açıklamalarla neredeyse tekzip edildi. Tekrar çağrımı yineliyorum; gelin hep beraber ortak bir metne imza atalım. Biz bu tip bir metne hemen imza atmaya hazırız.