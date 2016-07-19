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BAŞBAKAN AÇIKLADI: TÜRKİYE GÜLEN'İ RESMEN İSTEDİ


BAŞBAKAN AÇIKLADI: TÜRKİYE GÜLEN'İ RESMEN İSTEDİ
Tarih : 19 Temmuz 2016, 14:55
Puan Ver : Başbakan Açıkladı: Türkiye Gülen'i Resmen İstedi(6/10)3


Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk defa düzenlenen AK Parti Grup Toplantısında flaş açıklamalarda bulundu.   Fetullah Gülen'in iadesi için dosyanın ABD'ye gönderildiğini söyleyen Yıldırım, ABD'nin Gülen konusunda takındığı tavrı eleştirerek, "Kanıt sunun diyorlar, görünen köy kılavuz ister mi? İstemedikleri kadar kanıtı önlerine koyacağız. ABD'li dostlarıma sormak istiyorum 11 Eylül'de İkiz Kuleler indirilirken teröristleri isterken kanıt mı sordunuz, Bin Ladin için kanıt aramazken, FETÖ için kanıtlar ortadayken neden ısrarla kanıt istiyorsunuz? Bu terörist başını korumaktan vazgeçin" dedi.



Adalet Bakanlığı'nın ABD'ye 4 ayrı dosya gönderdiğini açıklayan Başbakan, paralel örgüt yapılanmasını dünyada destekleyen diğer ülkelere de seslenerek " Hiç kimse kusura bakmasın, bu paralel terör örgütü artık hiçbir ülke için elverişli bir maşa değil. Hiç boşuna ekmek, su vermeyin, beslemeyin, külfet çekmeyin. Jiletle kazır gibi kökünü kazıyacağız. Değil paralel terör örgütünü Haşhaşileri, hiçbir bölücü terör örgütü bir daha bu aziz millete bu büyük devlete Türkiye'ye ihanet etme cüreti gösteremeyecek. " dedi.








Etiketler: Başbakan  Açıkladı  Türkiye  Gülen  İ  Resmen  İstedi    haber

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