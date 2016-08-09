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başbakan açıkladı: konut kredilerinde faiz düşüyor

BAŞBAKAN AÇIKLADI: KONUT KREDİLERİNDE FAİZ DÜŞÜYOR

Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişimi sonrası ekonominin sapasağlam ayakta olduğunun mesajını verdi.

Tarih : 09 Ağustos 2016, 17:43
Puan Ver : Başbakan Açıkladı: Konut Kredilerinde Faiz Düşüyor(0/10)


Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişimi sonrası ekonominin sapasağlam ayakta olduğunun mesajını verdi. Partisinin grup toplantısında bundan sonra alınacak tedbirleri açıkladı. Konut kredileri, öğretmen ve polis istihdamı ile birlikte çiftçiye yönelik müjdeleri sıraladı.



Yıldırım, "Konut kredilerinde faizi düşürmek için çalışmalara başladık, tüketici kredilerinde taksit sayısını artıracağız" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM'deki grup toplantısında şunları söyledi:



* Konut kredilerinde faizi düşürmek için çalışmalara başladık.



* Tüketici kredilerinde taksit sayısını artıracağız, vatandaşların ödeme şartlarını rahatlatacağız.



* 15,000 sözleşmeli öğretmen alacağız, İçişleri Bakanlığı da 10,000 yeni polis alacak.



* Varlık Fonu ile büyük yatırımlar kaynak sıkıntısı yüzünden gecikmeyecek.



* Tarım Bakanlığı, kredi ödemelerinde zorluk çeken kooperatif ortaklarının gecikmiş kredi borçlarını yeniden yapılandıracak.



* Toplam 640 milyon liralık (kooperatif) borcu 5 yıl vadeye yayıyoruz, icra takiplerini durduruyoruz.



* Afetlerden etkilenen çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçlarını da 1 yıl erteliyoruz.



* İnşaat sektörünü geliştirmek için gerekli tedbirleri alıyoruz.








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