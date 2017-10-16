BAŞARISIZ TAKIMA İLGİNÇ CEZA! ELLERİNİ KELEPÇELEYİP ORMANA BIRAKTILAR
Ligde peş peşe aldığı kötü sonuçların ardından, Heerenveen yönetimi oyuncularına ilginç bir ceza verdi. Elleri kelepçeli bir şekilde ormana bırakılan futbolculardan şehre dönmeleri istendi.
1 Ekim'de Ajax'a 4-0 yenilen, ardından da 14 Ekim'de Utrecht'e karşı 3-1 mağlup olan Heerenveen'de, futbolcuların gösterdikleri efor eleştirilince, yönetim ilginç bir ceza buldu.
Ceza olarak tüm dünyada yaygınlaşan kaçma ve kurtulma efektli oyunları seçen Heerenveen yönetimi, takımdaşlık duygusunu artırmak için tüm oyuncularına bu oyunu oynama zorunluluğu getirdi.
FUTBOLCULARA MAHKUM KIYAFETİ GİYDİRDİLER
Tüm futbolcular, turuncu hapishane elbiseleri giyerek bir hapishane aracına konuldular.Futbolcular hep birlikte bu araçtan kurtulmaya ve herhangi bir yardım olmadan, bırakıldıkları ormandan şehre dönmeye çalıştılar.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Meclis'te Sürpriz Randevu! Yıldırım İle Kılıçdaroğlu Bir Araya Geliyor
- Barzani'nin Partisi Kerkük İçin Meydan Okudu: Güç Kullanıp Geri Alırız
- Anne-Babalar Dikkat! İşte Çocukları İntihara Sürükleyen Mavi Balina!
- Kerkük'te Türkmenler, Pkk'nın Astığı Öcalan Posterlerini Söktü
- Aile Bakanı'nın Eşi Bylock'çu İddiasına Hükümetten Sert Cevap: İftiradır, Ahlaksızlıktır
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar