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Başarısız takıma ilginç ceza! Ellerini kelepçeleyip ormana bıraktılar

BAŞARISIZ TAKIMA İLGİNÇ CEZA! ELLERİNİ KELEPÇELEYİP ORMANA BIRAKTILAR

Ligde peş peşe aldığı kötü sonuçların ardından, Heerenveen yönetimi oyuncularına ilginç bir ceza verdi. Elleri kelepçeli bir şekilde ormana bırakılan futbolculardan şehre dönmeleri istendi.

Tarih : 16 Ekim 2017, 21:40
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1 Ekim'de Ajax'a 4-0 yenilen, ardından da 14 Ekim'de Utrecht'e karşı 3-1 mağlup olan Heerenveen'de, futbolcuların gösterdikleri efor eleştirilince, yönetim ilginç bir ceza buldu.

Ceza olarak tüm dünyada yaygınlaşan kaçma ve kurtulma efektli oyunları seçen Heerenveen yönetimi, takımdaşlık duygusunu artırmak için tüm oyuncularına bu oyunu oynama zorunluluğu getirdi.

FUTBOLCULARA MAHKUM KIYAFETİ GİYDİRDİLER

Tüm futbolcular, turuncu hapishane elbiseleri giyerek bir hapishane aracına konuldular.Futbolcular hep birlikte bu araçtan kurtulmaya ve herhangi bir yardım olmadan, bırakıldıkları ormandan şehre dönmeye çalıştılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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