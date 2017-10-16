Ligde peş peşe aldığı kötü sonuçların ardından, Heerenveen yönetimi oyuncularına ilginç bir ceza verdi. Elleri kelepçeli bir şekilde ormana bırakılan futbolculardan şehre dönmeleri istendi.

1 Ekim'de Ajax'a 4-0 yenilen, ardından da 14 Ekim'de Utrecht'e karşı 3-1 mağlup olan Heerenveen'de, futbolcuların gösterdikleri efor eleştirilince, yönetim ilginç bir ceza buldu.

Ceza olarak tüm dünyada yaygınlaşan kaçma ve kurtulma efektli oyunları seçen Heerenveen yönetimi, takımdaşlık duygusunu artırmak için tüm oyuncularına bu oyunu oynama zorunluluğu getirdi.

FUTBOLCULARA MAHKUM KIYAFETİ GİYDİRDİLER

Tüm futbolcular, turuncu hapishane elbiseleri giyerek bir hapishane aracına konuldular.Futbolcular hep birlikte bu araçtan kurtulmaya ve herhangi bir yardım olmadan, bırakıldıkları ormandan şehre dönmeye çalıştılar.

Kaynak: haberinburada