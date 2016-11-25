Atv ekranlarında her gün saat 16.30'da yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu bir ilke daha imza attı.



ESRA EROL ENGELLİ BİREYLERE UMUT IŞIĞI OLUYOR







7'den 70'e herkesin gönlünde 10 yıldır taht kuran Erol, aşk engel tanımaz diyerek bir kere daha sevenleri kavuşturuyor. Dün canlı yayında açıklama yapan Esra Erol "Her türlü engeli olan ama aşk'a gönlünü açan tüm bireyleri bekliyoruz" dedi. Evlenmek isteyen bütün engelli vatandaşlarımız artık Esra Erol'da buluşuyor.







kaynak:sabah