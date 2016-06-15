

Gazeteci ve yayımcı Hakkı Devrim, 87 yaşında hayatını kaybetti... Usta gazetesi Hakkı Devrim kimdir? İşte Hakkı Devrim'in ile ilgili her şey...







HAKKIM DEVRİM KİMDİR?







Özellikle ansiklopedicilik alanında Türk yayıncılığının önde gelen isimleri arasındadır.







Hakkı Devrim, 1929 yılında Eskişehir‘de doğmuştur. Aslen Kastamonu‘ludur. Babası Tapu Müdürü Ruhi Beydir. Memur çocuğu olduğu için tayinlerle Ankara‘da, Denizli‘de, Bursa‘da, Samsun‘da bulunmuş. İlkokula Şehzadebaşı'nda gitti. Kabataş Erkek Lisesi'nden 1947 yılında mezun oldu. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.







1950 yılında İstanbul Radyosu söz ve temsil yayınlarında reji asistanı olarak çalışmaya başladı ve bu görevini 4 yıl devam ettirdi. 1952 yılında “Son Saat” gazetesinde röportaj yazarı olarak çalışmaya başladı. 1954 yılında Tercüman gazetesinde çalıştı. Daha sonra Havadis, Yeni Sabah, Ege Ekspres ve Tasvir gazetelerinde çeşitli görevlerde bulundu. Yeni Sabah'ta genel yayın yönetmenliği yaptı; “Fısıltı” köşesinin yazarıydı.







50 yıl önce 1960'lı yıllarda Yeni Sabah gazetesinde “Fısıltı” köşesinde “Sabiha Deren” adıyla dedikodu ve magazin köşesi yazarlığı yaptı.







1965 yılında Meydan Dergisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Meydan Larousse ansiklopedisinin genel yayın müdürlüğünü yaptı. 1973 yılında, arkadaşlarıyla birlikte Kaynak Kitaplar Yayınevi'ni kurdu.







Basın kten sonra 1990 yılında Doğan Yayın Grubu'nda gazeteciliğe döndü ve tanıtım (promosyon) programlarında yer alan ansiklopedilerin hazırlanmasına yardımcı oldu.



