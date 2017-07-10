15 Temmuz Şehitler Anıtının İçi İlk Defa Görüntülendi
Şehit Oğlunun "Bırakma Beni Baba" Feryatları Yürekleri Dağladı
Hindistan'da Bir Gece İçinde Düşen Yıldırımlarda Toplam 31 Kişi Öldü
Başakşehirli Oyunculara 1 Yıl Spor Müsabakası Seyrinden Men Cezası Verildi
Silah Sanayisinde Dev Satın Alma!
Çukurcada Havanlı Saldırı! 1 Şehit, 2 Yaralı
Çin İle Abd Arasında İsim Krizi! Beyaz Saray Pekin'den Özür Diledi
"Geleneklerimiz" Deyip Damatlarına Görülmemiş Şakalar Yaptılar
Motoruna Kuş Çarpan Thy Uçağı Acil İniş Yaptı, Yolcularının Tüm Masraflarını Karşıladı
Galatasaray, 2 Brezilyalı Futbolcunun Transferini Daha Bitirmek Üzere
Türkiye'ye Küsüp Çekilme Kararı Alan Almanlar'dan İncirlik'te Son Sortiler
4 Yılda 22 Ameliyat Oldu: Tek İsteği Çocuklarının Büyüdüğünü Görmek
"Son Durağım" Dediği Sevgilisi, İş Adamı Yurdal Sert'i Terk Etti
İnternetten İzlediği Videodan Etkilenerek Tayland Usulü Dondurma Üretti
Başakşehir'den Ayrılan Yalçın Ayhan, Malatyaspor'la Anlaştı
Gaziantepspor, Takım Kaptanı Elyasa Süme'yi Şike Yapmakla Suçladı
Mahkeme Salonuna Kadar Sırıta Sırıta Geldiler
Gürbulak Sınır Kapısı Yolunda Bomba Bulundu, Ulaşım Durdu
Süper Lig'in Yeni Hakeminin Balodaki Görüntüleri Ortalığı Karıştırdı
1 Milyon İnsanın Taptığı Tanrıça Ganga'nın Nehri Ganj Kirliliğe Yenik Düştü

Başakşehirli Oyunculara 1 Yıl Spor Müsabakası Seyrinden Men Cezası Verildi

BAŞAKŞEHİRLİ OYUNCULARA 1 YIL SPOR MÜSABAKASI SEYRİNDEN MEN CEZASI VERİLDİ

Gazeteciye saldıran Başakşehirli Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Mahmut Tekdemir ve Yalçın Ayhan'a 1 yıl spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 18:10
Puan Ver : Başakşehirli Oyunculara 1 Yıl Spor Müsabakası Seyrinden Men Cezası Verildi(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonun 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın ardından çıkan olaylarda, gazeteci Selman Kutlu'nun darp edilmesine ilişkin 4'ü futbolcu 8 kişiye 1 yıl spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi.

İFADELERİ ALINDI

Rize Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçı sonrasındaki olaylar nedeniyle turuncu-lacivertli futbolcular Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Mahmut Tekdemir ile daha sonra kulüpten ayrılan Yalçın Ayhan'ın yanı sıra 4 kulüp çalışanının ifadeleri, bağlı bulundukları adreslerdeki savcılıklarca alındı.

1 YIL SPOR MÜSABAKASI SEYRİNDEN MEN

Deliller ve görüntüleri de inceleyen savcılık tarafından Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Mahmut Tekdemir ve Yalçın Ayhan'ın yanı sıra kulüp çalışanları Koray Akyüz, Barboros Vehbi Güveli, İlker Yıldız ve Volkan Bostan'a, Kutlu'yu darp ettikleri iddiasıyla 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 1 yıl spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi. Yasak, savcılıkça kişilere tebliğ edildi.

Gazeteciler Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım, Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından, konuk ekibin futbolcuları ile taraftarlar arasındaki tartışmayı görüntülemeye çalıştıkları sırada darp edilmişti. Müsabakadan sonra yaşanan olayların ardından Rize Devlet Hastanesinden darp raporu alan Kutlu, Tophane Polis Karakolunda verdiği ifadede, "Kasten yaralama ve hakaret" iddiası ile şikayette bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başakşehirli  Oyunculara  1  Yıl  Spor  Müsabakası  Seyrinden  Men  Cezası  Verildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER